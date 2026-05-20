 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Özdemir muss ins Handeln kommen

Regierungserklärung Özdemir muss ins Handeln kommen

Regierungserklärung: Özdemir muss ins Handeln kommen
1
Ministerpräsident Cem Özdemir bei seiner ersten Regierungserklärung im Stuttgarter Landtag. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Im Landtag skizziert der neue Ministerpräsident sein bekanntes Programm. Interessanter ist, was er als Erstes angehen will, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Ein Versprechen aus dem Wahlkampf hat Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) gehalten: das lautete, möglichst wenige Versprechen zu geben. Entsprechend wartete Özdemir in seiner ersten Regierungserklärung mit Altbekanntem auf. Erneut kündigte er Bürokratieabbau an, vor allem mit Hilfe eines Effizienzgesetzes, das die Berichtspflichten der Unternehmen minimieren soll. Özdemir versprach Wirtschaftsförderung mit einem Fonds, der noch aufgebaut werden muss, die Förderung von frühkindlicher Bildung ist als Thema bereits gesetzt. Kurz gesagt: Özdemir verlas weite Teile des Koalitionsvertrag – kondensiert auf gut 60 Minuten Redezeit.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Regierung in Baden-Württemberg: Das sagt Özdemir zu der großen Palmer-Frage

Neue Regierung in Baden-Württemberg Das sagt Özdemir zu der großen Palmer-Frage

Das Thema Staatsrat und Boris Palmer scheint vom Tisch. Dennoch gibt es Hinweise auf eine Rolle für den Tübinger OB in der Landesregierung. Was Cem Özdemir dazu sagt.

Das ist okay. Einerseits. Denn wenn das Land eines nicht braucht, sind es hektische Reformen, deren Umsetzung schwierig und deren Wirkung fraglich ist. Oder Ankündigungen, die nie eingelöst werden. Was dabei herauskommt, konnte man im vergangenen Jahr auf Bundesebene beobachten.

Grüne und CDU hatten schon im Wahlkampf große Schnittmengen

Andererseits regieren Grüne und CDU schon seit zehn Jahren zusammen. Ihre Wahlprogramme hatten große Schnittmengen, die sich auch im Koalitionsvertrag wiederfinden. Diese neudeutsch „low hanging fruits“ (engl.: tief hängenden Früchte) könnte sich die neue Regierung mindestens zeitnah als Erstes vornehmen.

Unsere Empfehlung für Sie

Cem Özdemir: „Wir müssen ab dem ersten Tag so arbeiten, dass die AfD schwächer wird“

Cem Özdemir „Wir müssen ab dem ersten Tag so arbeiten, dass die AfD schwächer wird“

Baden-Württembergs nächster Ministerpräsident, Cem Özdemir (Grüne), spricht über die Verhandlungen mit der CDU, Pläne für die nächsten fünf Jahre und sein Verhältnis zu Manuel Hagel.

Doch bei aller Besonnenheit: Özdemir hat vor einigen Wochen – schon nach der Landtagswahl versprochen, dass die Menschen nach einem Jahr mit seiner Regierung positive Veränderungen in Baden-Württemberg spüren sollen. Wenn er dieses Versprechen einlösen will, muss seine Regierung schnell ins Handeln kommen.

Weitere Themen

Regierungserklärung: Özdemir muss ins Handeln kommen

Regierungserklärung Özdemir muss ins Handeln kommen

Im Landtag skizziert der neue Ministerpräsident sein bekanntes Programm. Interessanter ist, was er als Erstes angehen will, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah
Von Annika Grah
Erste Regierungserklärung: Özdemir erklärt Klimaschutz zu Wirtschaftsförderung

Erste Regierungserklärung Özdemir erklärt Klimaschutz zu Wirtschaftsförderung

In seiner Regierungserklärung setzt Ministerpräsident Özdemir (Grüne) erneut die Priorität bei Wirtschaftsförderung. Damit stärke man auch die Demokratie, betont er.
Von Annika Grah
Kreis Lörrach: Mann in Weil am Rhein angeschossen - Täter flüchtig

Kreis Lörrach Mann in Weil am Rhein angeschossen - Täter flüchtig

In Weil am Rhein wird ein Mann auf offener Straße angeschossen. Der Tatverdächtige flüchtet mit einem mutmaßlichen Komplizen auf einem E-Scooter.
Karlsruhe: NSU-Helfer Ralf Wohlleben aus Gefängnis entlassen: Haft vollständig verbüßt

Karlsruhe NSU-Helfer Ralf Wohlleben aus Gefängnis entlassen: Haft vollständig verbüßt

Der als Helfer der rechtsextremistischen Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) verurteilte frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben ist aus dem Gefängnis entlassen worden.
Klage abgewiesen: Grundsteuer bleibt, wie sie ist

Klage abgewiesen Grundsteuer bleibt, wie sie ist

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Grundsatzurteil die Klagen gegen die Neuregelung abgewiesen. Kommt nun das Bundesverfassungsgericht zum Zuge?
Von Christian Gottschalk
Fauxpas im Landtag: Hagel klatscht auf Regierungsbank – Strobl pfeift Innenminister zurück

Fauxpas im Landtag Hagel klatscht auf Regierungsbank – Strobl pfeift Innenminister zurück

Applaus verboten? Der neue Innenminister Manuel Hagel klatscht auf der Regierungsbank – und kassiert dafür einen Rüffel vom neuen Landtagspräsidenten Thomas Strobl.
Nach tödlichen Schüssen: Mörder-Vorwurf gegen Polizisten bleibt straffrei

Nach tödlichen Schüssen Mörder-Vorwurf gegen Polizisten bleibt straffrei

Nach Urteilen wegen Beleidigung in zwei Instanzen stellt das Oberlandesgericht das Verfahren gegen einen Kritiker aus Sindelfingen ein.
Von Andreas Müller
Raubüberfall in Albstadt: Am Bahnhof angegriffen und ausgeraubt – Junges Duo in U-Haft

Raubüberfall in Albstadt Am Bahnhof angegriffen und ausgeraubt – Junges Duo in U-Haft

Erst angesprochen, dann attackiert: Zwei junge Männer überfallen abends in Albstadt (Zollernalbkreis) einen 36-Jährigen – er wird verletzt.
Wiesloch: Patient stirbt in Psychiatrie – Todesursache weiter unklar

Wiesloch Patient stirbt in Psychiatrie – Todesursache weiter unklar

Ein Psychiatriepatient verhält sich laut Behörden aggressiv, Polizisten helfen bei der Fixierung. Der Mann stirbt. Die Ermittlungen laufen. Wie es nun weitergehen soll.
Urteil gefallen: Lange Haftstrafen für Führerscheinbetrüger aus Baden-Württemberg

Urteil gefallen Lange Haftstrafen für Führerscheinbetrüger aus Baden-Württemberg

Wegen Betrugs mit Führerscheinprüfungen im großen Stil werden fünf Männer in Baden-Württemberg zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Urteil im Detail.
Weitere Artikel zu Cem Özdemir Regierungserklärung Wahlkampf Koalitionsvertrag Stuttgart CDU Kommentar
 
 