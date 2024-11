Platzt die Bundesregierung in Zeiten des Krieges und der Wirtschaftskrise? Die Entscheidung liegt jetzt bei FDP-Chef Christian Lindner. Sie muss eindeutig sein, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 05.11.2024 - 18:47 Uhr

Christian Lindner hat es jetzt in der Hand. Er muss entscheiden, ob er sich weiter dem mühsamen Prozess stellt, in der Regierung Kompromisse auszuhandeln. Oder ob die FDP die Bundesregierung platzen lässt – in einer Zeit, in der Krieg in Europa und im Nahen Osten herrscht und Deutschland als verlässlicher Akteur gebraucht wird. Und in der das Land in einer Wirtschaftskrise steckt.