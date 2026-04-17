Region reagiert auf Autokrise: Geld für Zukunftsmessen – „wohltuender Gegensatz zum allgemeinen Gejammere“

Bei der Hauptversammlung von Mercedes und bei der Bilanz-Pressekonferenz von Bosch, jeweils am Donnerstag, wurde es einmal mehr deutlich: die Industrie steht vor enormen Herausforderungen, der weltweite Wettbewerb setzt speziell den Autobauern und allen daran hängenden Gewerken mächtig zu. Tausende von Arbeitsplätzen werden gestrichen, was die Region Stuttgart besonders hart trifft. Aber es gibt auch ermutigende Zeichen, wenn Mercedes in die Offensive geht, sowie Bosch zwar erstmals rote Zahlen schreibt und zugleich mutig investiert – um die Transformation im Unternehmen zu schaffen. „Wir müssen uns die Zuversicht hart erarbeiten“, sagt Bosch-Chef Stefan Hartung.