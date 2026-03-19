Die Feministin Alice Schwarzer nimmt CDU-Politiker Manuel Hagel wegen des „Rehaugen“-Videos in Schutz – und sieht eher „ein wahltaktisches Manöver als einen feministischen Akt“.
19.03.2026 - 08:32 Uhr
Die Debatte über das acht Jahre alte „Rehaugen“-Video von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel geht auch eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg weiter. Jetzt hat sich auch die bekannte Feministin Alice Schwarzer noch einmal dazu geäußert – und gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) den CDU-Politiker verteidigt sowie den Grünen ein „wahltaktisches Manöver“ vorgeworfen.