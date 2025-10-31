Reichtum und Armut in Deutschland Die Sache mit dem Eigentum
Die ungleiche Verteilung der Vermögen in Deutschland ist wirft Fragen auf. Nehmen Vermögende ihre Verpflichtung zum Gemeinwohl noch ernst?
Echt jetzt? 52 Prozent der Deutschen sind dafür, die Erbschaftsteuer abzuschaffen. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutschen Forums für Erbrecht vom Oktober 2024. Dass den Menschen Hab und Gut eine Herzensangelegenheit ist, ahnt man ja. Aber dass sie sich sogar für das Vermögen anderer Leute vereinnahmen lassen, ist doch überraschend.