Reisegastronomie: Am Stuttgarter Flughafen kulinarisch abheben – bei Erika’s und Casualfood

„Vollrauschbube“ steht auf einem der Hawaii-Hemden, „Die Biergurke“ auf einem anderen. Solche Gruppen sind Peter Hallers Lieblingsgäste. „Die wollen Bier und sind zufrieden“, sagt er. Nach diesen „Mallorca-Truppen“ plant der Betriebsleiter die Schichten der Mitarbeiter: Stehen mehrere Urlaubsflüge an, strömen hunderte von Menschen durch die Sicherheitschecks – und direkt auf die Lokale zu, für die er zuständig ist. Vier neue Marken erwarten die Passagiere auf der Abflugseite des Stuttgarter Flughafens, kurz vor den Pfingstferien eröffnete der Branchenriese Casualfood seine letzte Einheit. Mit dem Multi-Gastronomen Michael Wilhelmer ist aber auch ein lokaler Anbieter auf dem Flughafen gelandet.