Medienberichten zufolge könnte die Rentenkommission vorschlagen, das Rentenalter auf 70 anzuheben. Ab welchem Jahrgang würde das gelten?
Die Rente mit 70 ist in Deutschland bislang nicht beschlossen. Nach einem Bericht der „Bild“ könnte die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission jedoch empfehlen, das gesetzliche Renteneintrittsalter langfristig weiter anzuheben. Demnach soll die Regelaltersgrenze schrittweise von 67 auf 70 Jahre steigen. Die Rentenkommission soll ihre Empfehlungen am 30. Juni vorlegen. Ob die Anhebung des Renteneintrittsalters dann tatsächlich vorgeschlagen wird, bleibt abzuwarten. Nach den von „Bild“ berichteten Plänen würde die Anhebung aber erst in vielen Jahren greifen. Zunächst könnte demnach ab Anfang der 2040er Jahre die Rente mit 68 kommen. Ab Anfang der 2050er Jahre wäre eine weitere Anhebung auf 69 Jahre denkbar. Anfang der 2060er Jahre könnte schließlich die Regelaltersgrenze von 70 Jahren erreicht werden.