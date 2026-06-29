Rentenkommission: Frühverrentung wird eingeschränkt – und jetzt?

Das Paket von 33 Empfehlungen der Rentenkommission hat voll eingeschlagen in der Arbeitswelt. Werden die Vorschläge – wie angekündigt – von der Bundesregierung voraussichtlich bis Jahresende in Gesetzen umgesetzt, kommen auf Beschäftigte und Betriebe immense Veränderungen zu, wie der renommierte Arbeitsmarktexperte Ulrich Walwei vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) erläutert.

Wie berechtigt ist das längere Arbeiten? Die Lebensarbeitszeit soll nach 2031 (für die Geburtsjahrgänge 1965 und jünger) moderat verlängert und an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. „Auch wenn es in den nächsten Jahren noch nicht so stark wirkt, ist das Gesamtpaket vertrauensbildend, weil das potenzielle Arbeitskräfteangebot perspektivisch nicht so stark zurückgeht, wie es ohne Neuregelung der Fall wäre“, lobt der Arbeitsmarktforscher Walwei.

Renommierter Experte und Politikberater: Ulrich Walwei vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) Foto: IAB/Wolfram Murr

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren (bekannt als „Rente mit 63“) soll „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ abgeschafft werden. Ganz so schnell geht die Realisierung aber nicht, weil laut der Kommission der „verfassungsrechtlich gebotene Vertrauensschutz“ berücksichtigt werden soll. Damit kann nach Angaben aus der Rentenversicherung eine Übergangsfrist von drei Jahren gemeint sein.

Diese Rentenform sei von „Personen mit höheren Einkommen, längeren Versicherungsbiografien und besserer Gesundheit erreicht worden“, argumentiert die Kommission – ein Fehlanreiz also. Walwei stimmt zu: „Das war vorhersehbar, weil das Geld da quasi mit der Gießkanne ausgeschüttet wurde statt differenziert nach gesundheitlichen Belastungen oder Einkommen.“ Die schon früh geäußerte Kritik an mangelnder Zielgenauigkeit habe sich in der Praxis „komplett bestätigt“.

Die Altersgrenze für die mit Abschlägen belegte „Rente für langjährig Versicherte“ (mit mindestens 35 Beitragsjahren) soll von 63 auf 64 Jahre angehoben werden. Auch die Grenze für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit soll von 55 auf 58 Jahre hochgesetzt und künftig an die Regelaltersgrenze gekoppelt werden. Altersteilzeit im Blockmodell soll nicht mehr länger möglich sein, um Frühverrentungsimpulse zu verhindern. Das Teilzeitmodell könne beibehalten werden.

Was bewirken die Einschränkungen? All die Vorschläge sind für den IAB-Arbeitsmarktforscher gut nachvollziehbar: „Gesamtwirtschaftlich betrachte ich es als Risiko, dass nicht nur sehr gesuchte Fachkräfte fehlen, sondern dass das Angebot an Arbeitskräften noch weiter verringert wird, als es demografisch ohnehin schon vorgegeben ist.“ Walwei hält es aber für möglich, „dass wir jetzt sogar eine besondere Häufung von Renteneintritten erleben werden“. In einer Art Torschlusspanik könnten sich Beschäftigte dazu entscheiden, rasch ein Frühverrentungsmodell in Anspruch zu nehmen – auch Menschen, die sich die Entscheidung bisher noch offen gelassen haben, jetzt aber „ihre Felle dahin schwimmen sehen“. Daher säßen da auch Betriebe „wie auf heißen Kohlen, weil sie wissen, dass Beschäftigte ausreichende Beitragszeiten haben und zu jeder Zeit die Bombe zünden könnten, dass sie dann weg sind“. Da müsse der Gesetzgeber eine „kluge Übergangsregelung schaffen“.

Was ist mit den Härtefällen? Härtefallregelungen sollen Menschen, die gesundheitlich nicht durchhalten, weiter den vorzeitigen Ruhestand ermöglichen: Das Bundesarbeitsministerium plant eine „Schutzrente für langjährig Versicherte“, falls die Berufsausübung nicht mehr möglich ist. Dann können Betroffene nach einer Gesundheitsüberprüfung doch zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze ohne Abschläge gehen – mit Abschlägen drei Jahre vorher. Die Rentenkommission warnt, Unternehmen könnten den Weg für betriebliche Frühverrentungspolitik nutzen, wenn sie Berufsunfähigkeit attestieren dürfen. Die „Schutzrente“ soll die Erwerbsminderungsrente ergänzen und nicht ersetzen. Auf die Fälle von Erwerbsunfähigkeit zu schauen, gehört für Walwei „bei dem ganzen Paket, mit dem teure Formen der Frühverrentung quasi dicht gemacht werden, unbedingt dazu“.

Was folgt daraus für die Unternehmen? Längst nutzen Betriebe die Vorruhestandsregelungen, um Personalkosten zu drücken. Ältere Beschäftigte werden etwa in die Altersteilzeit geschickt, was betriebsbedingte Kündigungen mitunter vermeiden hilft. Walwei erwartet noch einen „Sturm der Entrüstung aus betroffenen Teilen der Wirtschaft“, sollten diese Wege unattraktiver gemacht werden, mahnt aber: Anpassungsbereitschaft könne man nicht nur von den Beschäftigten, sondern auch von den Unternehmen erwarten, „wenn es eine glaubwürdige Politik sein soll, die darauf zielt, Älteren ein längeres Arbeitsleben zu ermöglichen“.

Damit gehe auch einher, Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen. „Dies muss nicht unbedingt in demselben Unternehmen sein – selbst wenn viele Beschäftigte dies nicht gerne hören.“ Betriebe hätten „eine gewisse Verantwortung für die Leute, die jahrzehntelang für sie gearbeitet haben“.

Wie wirkt das faktische Minijob-Aus? Viel Wirbel verursacht der Vorschlag, den Sonderstatus bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zu kippen. Keine Sozialbeitrags- und Steuerfreiheit für Beschäftigte, das würde die faktische Abschaffung der Minijobs bedeuten, auch wenn es weiterhin möglich bliebe, in kleinerem Umfang zu arbeiten – nur eben mit Abgaben versehen. Hauptziel ist es, mehr Menschen in reguläre Arbeit mit sozialer Absicherung zu bringen.

Studien zeigen: Wenn etwa kleinere Betriebe verstärkt Minijobs einsetzen, verdrängen sie sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu Lasten der Sozialkassen. Künftig, so Walwei, seien womöglich weniger Menschen im Minijobbereich tätig, dafür gebe es mehr Beschäftigungsverhältnisse mit längeren Arbeitszeiten – es sei nicht ausgemacht, dass unterm Strich Arbeitsstunden verloren gehen. Das Arbeitsvolumen sei in einer Volkswirtschaft maßgeblich.

Schüler sind ausgenommen, doch trifft das Minijob-Aus Studenten, Rentner und gerade Frauen mit Kindern. Während Rentner künftig die steuerfreie „Aktivrente“ nutzen können und bei Studierenden eventuell der steuerliche Grundfreibetrag ausreicht, sieht Walwei bei den Anreizen für Frauen, mehr zu arbeiten, das größte Problem. Es möge kurzfristig rational sein, in bestimmten Lebensphasen einen Minijob anzunehmen – langfristig hofft er auf einen „bewusstseinsbildenden Prozess, sodass sich Menschen neu orientieren“. Dass sich manche bisherige Minijobber wegen der Neuregelung vom Arbeitsmarkt zurückziehen, schließt er nicht aus. Hier wird es auch darf ankommen, ob es Übergangsregelungen geben wird.

Was ist mit Minijobs im Haushalt? Haushaltsnahe Dienstleistungen sollen nicht verschwinden. Man könnte sie über die Haushaltsschecks erhalten, die schon heute bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden. „Für die Privathaushalte ist es dann aber eine größere Herausforderung, in die Arbeitgeberfunktion zu treten“, sagt Walwei.