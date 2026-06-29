Rentenkommission Frühverrentung wird eingeschränkt – und jetzt?
Die Empfehlungen der Rentenkommission lassen gravierende Folgen für Beschäftigte und Betriebe erwarten. IAB-Arbeitsmarktforscher Walwei mahnt Konsequenzen in der Gesetzgebung an.
Die Empfehlungen der Rentenkommission lassen gravierende Folgen für Beschäftigte und Betriebe erwarten. IAB-Arbeitsmarktforscher Walwei mahnt Konsequenzen in der Gesetzgebung an.
Das Paket von 33 Empfehlungen der Rentenkommission hat voll eingeschlagen in der Arbeitswelt. Werden die Vorschläge – wie angekündigt – von der Bundesregierung voraussichtlich bis Jahresende in Gesetzen umgesetzt, kommen auf Beschäftigte und Betriebe immense Veränderungen zu, wie der renommierte Arbeitsmarktexperte Ulrich Walwei vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) erläutert.