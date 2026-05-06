Restaurant in Stuttgart Ein Ende mit Tränen – Veganes Gold macht schon wieder zu
„Gastronomie ist ein Knochenjob“, sagt Alexandra Donath. Ende Juli schließt sie ihr Restaurant im Stuttgarter Westen. Dabei hatte die Autodidaktin große Ambitionen.
„Gastronomie ist ein Knochenjob“, sagt Alexandra Donath. Ende Juli schließt sie ihr Restaurant im Stuttgarter Westen. Dabei hatte die Autodidaktin große Ambitionen.
Nach der Bekanntgabe flossen bei Alexandra Donath die Tränen. Im Herbst 2024 hat sie ihr Restaurant Veganes Gold im Stuttgarter Westen erst eröffnet, am 31. Juli wird sie es wieder schließen. „Ich kann einfach nicht mehr“, sagt die 39-Jährige. Nach nicht einmal zwei Jahren ziehe sie die Reißleine, bevor der Traum vom eigenen Lokal ihrer Gesundheit schadet. „Ein Strauß an Gründen“ führte zu der Entscheidung. Ihre Ansprüche an die eigene Küche nennt sie als einen, die vielen Arbeitsstunden, die keine Zeit mehr ließen für Familie und Freunde, als einen anderen, sowie die aktuell angespannte wirtschaftliche Situation. „Ich wusste, dass der Job hart werden würde“, sagt Alexandra Donath, „aber dass es so krass wird, kann man nur wissen, wenn man selbst ein Restaurant aufmacht.“