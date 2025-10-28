 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Neuer Versuch in der Weinstube am Stadtgraben – mit günstigeren Gerichten

Restaurant in Stuttgart Neuer Versuch in der Weinstube am Stadtgraben – mit günstigeren Gerichten

Restaurant in Stuttgart: Neuer Versuch in der Weinstube am Stadtgraben – mit günstigeren Gerichten
1
Ein Röstbrot für 14,90 Euro oder ein Tafelspitz für 21,90 Euro: Christian List setzt in der Weinstube am Stadtgraben nun auf günstigere Gerichte. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Christian List hat die Weinstube am Stadtgraben übernommen. Doch mit hochwertiger Küche scheiterte er dort. Nun setzt er auf ein anderes Konzept.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Eigentlich wollte Christian List die Weinstube am Stadtgraben gar nicht mehr als Restaurant öffnen. Im vergangenen Jahr hatte er das Lokal vom langjährigen Betreiber Sebastian Ludwig übernommen, der wegen Insolvenz aufgeben musste. „Ein weiterer Leerstand wäre doch schade“, dachte sich der Gastronom und Caterer.

 

Statt „die wunderschöne Weinstube“ nur für Events zu nutzen, machte er nach einer Renovierungspause im vergangenen Februar mit gehobener schwäbischer Küche weiter. Zwiebelrostbraten stand in der Weinstube am Stadtgraben wieder wie bisher auf der Speisekarte, „Schäumchen und Süppchen“ bereiteten seine Köche zu, den Lachs für die Vorspeise beizten sie selbst. Die Bewertungen im Internet waren durchweg positiv. Trotzdem schloss das Restaurant im Mai schon wieder.

Gastronom wagt zweiten Anlauf

Rund fünf Monate später startet Christian List den zweiten Anlauf: Wie andere Gastronomen auch setzt er jetzt lieber auf ein günstigeres Konzept – für die Gäste und den Gastronomen.

Ein Tagesgericht in der Weinstube am Stadtgraben: der Tafelspitz kostet 21,90 Euro. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

„Was der Vorgänger nicht geschafft hat, ist auch für uns nicht machbar“, lautete seine Erkenntnis. Unter 100 Euro zu zweit kamen die Gäste in der Weinstube am Stadtgraben kaum weg. In der Küche standen schließlich mehrere Köche, im Service ebenfalls reichlich Personal, was auch die Kosten für Christian List in die Höhe trieb. „Die Mitarbeiter waren Feuer und Flamme und haben es mit Bravour gemacht“, sagt er.

Doch im April kamen plötzlich wieder weniger Gäste, also zog er die Konsequenz – aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und wegen der Nerven. „Die Zeiten sind kompliziert genug, darum halten wir’s in der Weinstube am Stadtgraben jetzt ganz einfach“, lautet sein Werbespruch für das neue Konzept.

„Die Leute wollen nicht mehr so viel bezahlen“

Er hat sich, wie er sagt, vom Gottlieb in Cannstatt inspirieren lassen, wo Stullen für rund zehn Euro, Salate für bis zu 14 Euro und wechselnde Tagesgerichte aufgetischt werden und es immer voll ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Darum will der Wirt der Alten Ziegelei in Stuttgart seine Preise nicht erhöhen

Mehrwertsteuer in der Gastronomie Darum will der Wirt der Alten Ziegelei in Stuttgart seine Preise nicht erhöhen

In der Alten Ziegelei bietet Wolfgang Lang günstige gut-bürgerliche Küche. Das soll 2024 trotz Rückkehr zum höheren Mehrwertsteuersatz so bleiben. Der 71-Jährige will seine Gäste nicht vergraulen – und kalkuliert genau.

„Die Leute wollen Geselligkeit, aber nicht mehr so viel dafür bezahlen“, ist sein Eindruck. Deshalb brachte er seine Röstbrote aus seinem Intermezzo in der Apotheke im Stuttgarter Osten wieder auf den Tisch. Belegt mit getrockneten Tomaten, Pepperdrops und Oliven oder Pulled Pork und roten Zwiebeln kosten die pizzaähnlichen Teigfladen zwischen 14,90 Euro und 17,90 Euro. Schweizer Wurstsalat (12,90 Euro) und Maultaschen (geröstet mit Ei und Salat für 16,90 Euro hat er ansonsten noch zu bieten. Außerdem gibt es „immer was mit Soße“: Als Tagesgericht steht zum Beispiel Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Salzkartoffeln auf der Tafel für 21,90 Euro. Im Frühjahr hatte das Gericht in der Weinstube am Stadtgraben noch 28,50 Euro gekostet.

Durch weniger Waren- und Personaleinsatz kommt er auf einen erschwinglicheren Preis, „der ins Budget passt“. Ein Koch bereitet die Gerichte vor; statt sieben Mitarbeiter reichen am Abend drei, die nicht vom Fach sein müssen.

Eine Preisgrenze bei den Gästen

„Es gibt eine Preisgrenze, danach verweigern die Leute den Besuch im Restaurant“, sagt Christian List. Diese Erkenntnis wird auch auf anderen Speisekarten deutlich – mit unterschiedlichen Ansätzen.

In der Alten Kanzlei stehen zum Beispiel mittlerweile fünf „kleine Gerichte“ zur Auswahl: Neben Hirschsteak mit Schupfnudeln für 28,40 Euro können die Gäste in dem Restaurant am Schlossplatz Wildschwein-Ragout für 18,80 Euro oder Serviettenknödel mit Waldpilzen und Kräuterrahm für 16,80 Euro bestellen.

In der Weinstube am Stadtgraben ist allerdings jederzeit die Rückkehr zur gehobenen Küche möglich – auf Anfrage und für Veranstaltungen wird „wie früher“ gekocht, versichert Christian List.

Weitere Themen

Wilhelma hinter den Kulissen: Besuch bei unseren nächsten Verwandten – den Menschenaffen

Wilhelma hinter den Kulissen Besuch bei unseren nächsten Verwandten – den Menschenaffen

Sie spielen mit Holzwolle, spielen Fangen, schaukeln oder ruhen aus. Die Tiere, die mit uns ganz nah verwandt sind, die Bonobos in der Wilhelma. Ein Besuch im Affenhaus.
Von Iris Frey
Lost Place in Stuttgart: Triste Brache statt Wohnungen am Fuße der Weinberge in Bad Cannstatt

Lost Place in Stuttgart Triste Brache statt Wohnungen am Fuße der Weinberge in Bad Cannstatt

Das 10 000 Quadratmeter große Gelände der Bettfedernfabrik in Stuttgart-Bad Cannstatt liegt seit Jahrzehnten brach. Warum wird trotz bester Lage kein Wohnungsbau realisiert?
Von Uli Nagel
Restaurant in Stuttgart: Neuer Versuch in der Weinstube am Stadtgraben – mit günstigeren Gerichten

Restaurant in Stuttgart Neuer Versuch in der Weinstube am Stadtgraben – mit günstigeren Gerichten

Christian List hat die Weinstube am Stadtgraben übernommen. Doch mit hochwertiger Küche scheiterte er dort. Nun setzt er auf ein anderes Konzept.
Von Kathrin Haasis
Stuttgarter Kinderorthopäde: Rückenschmerzen bei Teenies: Vor allem Mädchen betroffen

Stuttgarter Kinderorthopäde Rückenschmerzen bei Teenies: Vor allem Mädchen betroffen

Rückenschmerzen bei Jugendlichen nehmen zu. Wann Eltern hellhörig werden sollten und welche Maßnahmen helfen, erklärt der Stuttgarter Kinderorthopäde Thomas Wirth.
Von Mathias Bury
11 Halloween-Filme (Netflix, Disney plus, Apple TV & Co.)

Streaming-Tipps Die besten Serien für einen schaurigen Halloween-Abend

Streaming-Highlights zu Halloween: Wir haben die besten Serien mit Gruselfaktor für einen nervenaufreibenden Serienabend zusammengestellt – und wo man sie schauen kann.
Von Jenny Hilger
Königstraße in Stuttgart: Unbekannter greift 14-Jähriger an die Brust

Königstraße in Stuttgart Unbekannter greift 14-Jähriger an die Brust

Unvermittelt greift ein Mann einer 14-Jährigen auf der Königstraße in Stuttgart an die Brust. Der Täter flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.
Von jbr
Kopiert die Gen Z nur die Trends?: Arschgeweih und Baguette Bags: Der Y2K-Trend breitet sich im Kessel aus

Kopiert die Gen Z nur die Trends? Arschgeweih und Baguette Bags: Der Y2K-Trend breitet sich im Kessel aus

Die Gen Z macht alles anders? Von wegen! Was die Mode betrifft, macht die Gen Z vor allem eines: kopieren und neu interpretieren. Auch in Stuttgart breiten sich die Trends aus.
Von Lena Fux
Kinderbetreuung in Stuttgart: Fehlen den Kitas bald die Kinder?

Kinderbetreuung in Stuttgart Fehlen den Kitas bald die Kinder?

Nach den Tagesmüttern melden nun auch erste Kitas immer wieder freie Plätze. Dazu sinkt die Geburtenrate. Wir suchen nach Antworten, ob es bald Kitaplätze im Überfluss geben könnte.
Von Florian Gann
Stuttgart-Album zur Lerche, Teil 2: Der Schallplattenpionier – wie Albert-Armin Lerche Stuttgart zum Klingen brachte

Stuttgart-Album zur Lerche, Teil 2 Der Schallplattenpionier – wie Albert-Armin Lerche Stuttgart zum Klingen brachte

Von Gina Lollobrigida bis zur weißen Schallplatte: Albert-Armin Lerche war ein Mann der Überraschungen. Gerade leben Erinnerungen an seine Radiohäuser auf. Wir blicken auf den Gründer.
Von Uwe Bogen
Felix Flad aus Stuttgart: Was macht „der mit dem pinken Bart“ ein halbes Jahr nach GNTM?

Felix Flad aus Stuttgart Was macht „der mit dem pinken Bart“ ein halbes Jahr nach GNTM?

Andere sind bei „Germany’s Next Topmodel“ viel weiter gekommen, aber Felix Flad bleibt auch lange nach der Show im Kopf. Was macht er heute und wie schaut er auf das TV-Format?
Von Theresa Schäfer
Weitere Artikel zu Stuttgart Restaurant
 