Restaurant in Stuttgart Neuer Versuch in der Weinstube am Stadtgraben – mit günstigeren Gerichten
Christian List hat die Weinstube am Stadtgraben übernommen. Doch mit hochwertiger Küche scheiterte er dort. Nun setzt er auf ein anderes Konzept.
Eigentlich wollte Christian List die Weinstube am Stadtgraben gar nicht mehr als Restaurant öffnen. Im vergangenen Jahr hatte er das Lokal vom langjährigen Betreiber Sebastian Ludwig übernommen, der wegen Insolvenz aufgeben musste. „Ein weiterer Leerstand wäre doch schade“, dachte sich der Gastronom und Caterer.