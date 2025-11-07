Restaurant in Stuttgart: Zukunft des 5 hängt an der Pacht – „Letzte Mietsteigerung wäre absurd gewesen“

Weihnachten hat sich Michael Zeyer als Ziel gesetzt: Bis dahin soll das Insolvenzverfahren für sein Sternelokal 5 abgeschlossen sein. „Dann haben wir gute Aussichten“, sagt er. Mitte Juli hatte der Gastronom die Zahlungsunfähigkeit seines Betriebs gemeldet, am 1. Oktober wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Seither geht es darum, „den Hauptgrund für die Situation“ zu beseitigen. Denn das Restaurant und sein Inhaber ächzten vor allem unter der hohen Miete in der Bolzstraße mitten in der Innenstadt. An Gästen mangelte es ihm zufolge nicht, das Jahr 2024 sei sogar das umsatzstärkste seit der Eröffnung vor bald 15 Jahren gewesen. „Wir hatten ein Kostenproblem“, betont Michael Zeyer. Seine Insolvenz ist auch kein Einzelfall: Auch dem New Josch auf dem Killesberg ist das Geld ausgegangen, das ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnete Ritzi ging pleite und musste im April 2024 schließen.