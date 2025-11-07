 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Zukunft des 5 hängt an der Pacht – „Letzte Mietsteigerung wäre absurd gewesen“

Restaurant in Stuttgart Zukunft des 5 hängt an der Pacht – „Letzte Mietsteigerung wäre absurd gewesen“

, aktualisiert am 07.11.2025 - 07:12 Uhr
Restaurant in Stuttgart: Zukunft des 5 hängt an der Pacht – „Letzte Mietsteigerung wäre absurd gewesen“
1
Michael Zeyer kämpft um sein Restaurant in der Bolzstraße. Foto:  

Die Besucherzahlen stimmen, aber die hohe Miete hat das Stuttgarter Sternelokal 5 in die Insolvenz getrieben. Ein Eigentümerwechsel macht Hoffnung.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Weihnachten hat sich Michael Zeyer als Ziel gesetzt: Bis dahin soll das Insolvenzverfahren für sein Sternelokal 5 abgeschlossen sein. „Dann haben wir gute Aussichten“, sagt er. Mitte Juli hatte der Gastronom die Zahlungsunfähigkeit seines Betriebs gemeldet, am 1. Oktober wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Seither geht es darum, „den Hauptgrund für die Situation“ zu beseitigen. Denn das Restaurant und sein Inhaber ächzten vor allem unter der hohen Miete in der Bolzstraße mitten in der Innenstadt. An Gästen mangelte es ihm zufolge nicht, das Jahr 2024 sei sogar das umsatzstärkste seit der Eröffnung vor bald 15 Jahren gewesen. „Wir hatten ein Kostenproblem“, betont Michael Zeyer. Seine Insolvenz ist auch kein Einzelfall: Auch dem New Josch auf dem Killesberg ist das Geld ausgegangen, das ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnete Ritzi ging pleite und musste im April 2024 schließen.

 

Die Pacht fürs Restaurant 5 von Anfang an zu hoch

Die Pacht für die beiden Stockwerke an der Bolzstraße 8 seien im Prinzip von Anfang an zu hoch gewesen, räumt der Gastronom ein. „Uns hat dieser historische Ort angezogen“, erklärt er die Wahl des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes: Im Gourmetbereich, der sich im oberen Stock befindet, sind die Stahlträger vom ersten Stuttgarter Bahnhof zu sehen. Dieses Zwischengeschoss wurde zuvor nur als Lager genutzt und erst fürs 5 ausgebaut. Räumlichkeiten, die eine solche Unverwechselbarkeit ausstrahlten, seien in der Innenstadt selten, findet er.

Im Restaurant 5 kocht Alexander Dinter auf Sterneniveau. Foto: Restaurant 5

„Es war absehbar“, sagt Michael Zeyer über die Entwicklung, weil es sich um eine Index-Miete handelt, die mit der Inflation steigt. Von 2019 an drehte sich die Preisspirale nach oben, seit 2020 zahlte er zwei Monatsmieten im Jahr zusätzlich, zum Schluss sogar drei. Immer wieder suchte er das Gespräch, es gab Versprechungen des Vermieters, die aber nicht umgesetzt wurden. Auf die letzte Mietsteigerung verzichtete die Union Investment, weil „es absurd gewesen wäre“. Auch die Nebenkosten seien „unverhältnismäßig hoch“, berichtet er. Der Gastronom hoffte auf die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen, die ihm etwas Luft verschafft hätte. Seiner Meinung nach wäre damit „die ein oder andere Insolvenz abzuwenden gewesen“, sagt er auch im Hinblick auf die Entwicklung im New Josch.

Eigentümerwechsel beim Gebäude des Gourmetrestaurants 5

Mittlerweile verhandelt Michael Zeyer mit einem neuen Eigentümer: Im September erwarb Values Real Estate das Century-Gebäude von Union Investment. Die rund 7400 Quadratmeter umfassende Fläche in der Bolzstraße 8 bis 10 sei vollständig und langfristig vermietet, hieß es in der Mitteilung dazu. „Das Century ist ein besonderes Haus mit einer tief verwurzelten Geschichte in der Stadt. Es ist für viele Menschen in der Region Stuttgart ein etablierter Anziehungspunkt“, wurde Bastian Mlecko, Head of Investment von Values, darin zitiert. Die Kombination aus Kultur, Gastronomie und Büro sorge für eine optimale Diversifikation im Portfolio des Investmentfonds. Ein Gutachter des neuen Eigentümers bestätigte die überhöhte Miete. „Das Gespräch ging in die richtige Richtung“, sagt Michael Zeyer, er wartet jetzt auf das dabei genannte Angebot in schriftlicher Form. Es sollte schon eingetroffen sein, steht aber noch aus. „Auf der Basis könnten wir weitermachen“, erklärt er.

Unsere Empfehlung für Sie

Spitzenkoch aus Baden-Württemberg: Längster Drei-Sterne-Koch Deutschlands: Christian Bau über Kindheit und Krisen

Spitzenkoch aus Baden-Württemberg Längster Drei-Sterne-Koch Deutschlands: Christian Bau über Kindheit und Krisen

Längster Drei-Sterne-Koch Deutschlands: Christian Bau, aus Offenburg, spricht über seine instabile Kindheit, den Druck des Erfolgs und wie er sich immer wieder neu erfindet.

Im Restaurant herrscht derweil Hochbetrieb, sieben Tage die Woche hat das 5 geöffnet. Von Dienstag bis Samstag wird ein Lunch angeboten. Mit Aktionen und neuen Snacks soll die Bar im Erdgeschoss wieder mehr in Schwung gebracht werden. „Wir wollen die Themen, die wir beeinflussen können, vorantreiben“, sagt Michael Zeyer, „wir tun unser Bestes, dass es weitergehen kann.“

Weitere Themen

Restaurant in Stuttgart: Zukunft des 5 hängt an der Pacht – „Letzte Mietsteigerung wäre absurd gewesen“

Restaurant in Stuttgart Zukunft des 5 hängt an der Pacht – „Letzte Mietsteigerung wäre absurd gewesen“

Die Besucherzahlen stimmen, aber die hohe Miete hat das Stuttgarter Sternelokal 5 in die Insolvenz getrieben. Ein Eigentümerwechsel macht Hoffnung.
Von Kathrin Haasis
S-Bahn Stuttgart: Tunnel und Treppen gesperrt: Umwege für S-Bahn-Fahrgäste

S-Bahn Stuttgart Tunnel und Treppen gesperrt: Umwege für S-Bahn-Fahrgäste

Wegen Bauarbeiten fahren am Wochenende keine S-Bahnen zwischen Schwabstraße und Vaihingen. Zudem wird am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Treppe zu den S-Bahngleisen gesperrt.
Von Christian Milankovic
Unterer Schlossgarten in Stuttgart: Spielhaus wird saniert – wo bis zur Neueröffnung getobt und gebastelt wird

Unterer Schlossgarten in Stuttgart Spielhaus wird saniert – wo bis zur Neueröffnung getobt und gebastelt wird

Bis Anfang 2027 wird nicht mehr im Unteren Schlossgarten gespielt, das Spielhaus ist stark sanierungsbedürftig. Sein äußeres Erscheinungsbild bleibt weitgehend erhalten.
Von Jürgen Brand
Hochschule der Medien: Immer weniger Bewerber wegen KI – So steuert Stuttgarter Hochschule gegen

Hochschule der Medien Immer weniger Bewerber wegen KI – So steuert Stuttgarter Hochschule gegen

Bundesweit sinkt das Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen. Dabei würden diese gerade jetzt viele Chancen eröffnen, so Professor Christian Becker-Asano.
Von Alexandra Kratz
Wegen Fahrleitungsschaden: Stadtbahnverkehr zwischen Bopser und Charlottenplatz zeitweise unterbrochen

Wegen Fahrleitungsschaden Stadtbahnverkehr zwischen Bopser und Charlottenplatz zeitweise unterbrochen

Ein Fahrleitungsschaden beeinträchtigt am Donnerstagabend den Stadtbahnverkehr in Stuttgart erheblich. Mehrere Linien sind unterbrochen, es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.
Von Laureta Nrecaj
Drei Tote in Stuttgart: Bürgermeisterin „erschüttert und fassungslos“ – Stadt arbeitet Geschehen auf

Drei Tote in Stuttgart Bürgermeisterin „erschüttert und fassungslos“ – Stadt arbeitet Geschehen auf

Bürgermeisterin Isabel Fezer spricht am Tag nach dem Fund dreier Leichen in Stuttgart-Feuerbach von einem „unfassbaren Verlust“. Die Stadt will den Fall aufarbeiten.
Von Hilke Lorenz
Stuttgarts neuer Mister S-Bahn: „Wir müssen die Menschen wieder für den ÖPNV begeistern“

Stuttgarts neuer Mister S-Bahn „Wir müssen die Menschen wieder für den ÖPNV begeistern“

Daniel Deubel, neuer für die S-Bahn zuständiger Direktor beim Regionalverband, will mit Transparenz, Zuverlässigkeit und neuen Ideen die Menschen zurück in die S-Bahn holen.
Von Christian Milankovic
Stadtwerke Stuttgart senken Preise: Strom und Gas bald günstiger – so viel spart eine Familie ab Januar

Stadtwerke Stuttgart senken Preise Strom und Gas bald günstiger – so viel spart eine Familie ab Januar

Kunden der Stadtwerke Stuttgart können sich zum Jahresbeginn 2026 auf niedrigere Energiepreise freuen. So viel spart ein Musterhaushalt bei Strom und Gas.
Von Jonas Schöll
Region Stuttgart: „Es wackelt überall“ – schlechte Chancen für Berufseinsteiger

Region Stuttgart „Es wackelt überall“ – schlechte Chancen für Berufseinsteiger

Junge Menschen in Stuttgart haben auf dem Arbeitsmarkt momentan schlechte Chancen. Doch in manchen Bereichen gibt es nach wie vor viele offene Stellen, wie die IHK aufzeigt.
Von Lea Krug
Vorweihnachtszeit in Stuttgart: Zweiter Punschwald am Mailänder Platz nun auch eröffnet

Vorweihnachtszeit in Stuttgart Zweiter Punschwald am Mailänder Platz nun auch eröffnet

Eine Woche nach Eröffnung am Feuersee lädt nun auch der Punschwald am Mailänder Platz zu Glühwein und Speisen zwischen Tannen ein.
Von Carlos Simon Schmitt
Weitere Artikel zu Stuttgart Gastronomie Insolvenz
 