Die Schwarzwaldstube, Drei-Sterne-Lokal der Traube Tonbach in Baiersbronn, steht wieder oben auf „La Liste“. Auf den zweiten Plätzen sind weitere Adressen in Deutschland.
24.11.2025 - 15:49 Uhr
Heiner Finkbeiner ist ein glücklicher Mann an diesem Montag. Der Grandseigneur der Traube Tonbach nimmt in Paris den Preis für eines der besten Restaurants der Welt entgegen. Das Drei-Sterne Restaurant Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach schaffte es bereits zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 des Restaurant-Rankings „La Liste“.