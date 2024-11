In Stuttgarts Automuseen tut sich kulinarisch etwas. Bei Porsche kocht der neue Chefkoch Fabian Seher neuerdings ein Menü auf Sterne-Niveau. Und bei Mercedes-Benz übernimmt der Multi-Gastronom Michael Wilhelmer das Catering im Museum.

Kathrin Haasis 13.11.2024 - 06:00 Uhr

Porsche legt kulinarisch einen Gang zu – und folgt damit der Spur von Volkswagen und BMW. Denn in der Wolfsburger Autostadt und in der Münchner Welt des bayerischen Autoherstellers sind die Restaurants längst mit „Michelin“-Sternen ausgezeichnet. „In unserer Küche herrscht Pioniergeist“, sagt Fabian Seher. Und der zeigt sich im neuen Neungangmenü für 225 Euro, das der neue Küchenchef vom Christophorus im Museum der Rennwagenfabrik serviert. Neben den Steaks, die seit der Eröffnung vor 15 Jahren auf der Speisekarte stehen, tischt er getrüffelte Kartoffelroulade, gratinierten Hummer und rosa gebratenen Rehrücken auf. Auch im Mercedes-Benz-Museum steht zum Jahresende Veränderung an: Der Multigastronom Michael Wilhelmer übernimmt das Catering. Er betreibt in Stuttgart unter anderem die mit zwei Sternen ausgezeichnete Speisemeisterei.