Auch in der AfD in Rheinland-Pfalz gibt es Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Betroffen sind ein EU-Abgeordneter, der stellvertretende Landeschef Münzenmaier und dessen Ehefrau.

Die Frau des stellvertretenden rheinland-pfälzischen AfD-Landeschefs Sebastian Münzenmaier arbeitet beim EU-Abgeordneten der AfD, Alexander Jungbluth. „Die Anstellung bei Alexander Jungbluth ist von Anfang an völlig transparent auf der Internetseite des Europäischen Parlaments öffentlich für Jedermann einsehbar und kein Geheimnis“, teilte Münzenmaier der Deutschen Presse-Agentur mit. Er ist auch stellvertretender Fraktions-Chef im Bundestag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der AfD-Landesverband wollte sich dazu nicht äußern. „Da ist nun wirklich schon alles zu gesagt – eine weitere Stellungnahme von uns gibt es dazu nicht“, teilte ein Sprecher mit. Jungbluth, der auch aus Rheinand-Pfalz stammt, antwortete zunächst nicht.

Mutter von Lohr arbeitet seit zehn Jahren bei der Landtagsfraktion

„Meine Frau und ich engagieren uns seit den Anfangsjahren der AfD aktiv in der Partei“, betonte Münzenmaier. „Meine Frau ist schon seit mehr als zehn Jahren beruflich und ehrenamtlich für die AfD an verschiedenen Stellen tätig, etliche Jahre, bevor ich überhaupt ein Mandat bekleidete, und das einzig und allein aufgrund ihrer Eignung, Leistung und Befähigung.“

Kürzlich war bekanntgeworden, dass die AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz seit zehn Jahren die Mutter des aktuellen Fraktionsgeschäftsführers Damian Lohr, Ulrike Beckmann, beschäftigt.

Bei der AfD in Sachsen-Anhalt waren mehrere Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt wurden. So sollen etwa drei Geschwister eines AfD-Spitzenpolitikers bei einer Abgeordneten angestellt sein.