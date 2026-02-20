Auch in der AfD in Rheinland-Pfalz gibt es Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Betroffen sind ein EU-Abgeordneter, der stellvertretende Landeschef Münzenmaier und dessen Ehefrau.
20.02.2026 - 14:41 Uhr
Die Frau des stellvertretenden rheinland-pfälzischen AfD-Landeschefs Sebastian Münzenmaier arbeitet beim EU-Abgeordneten der AfD, Alexander Jungbluth. „Die Anstellung bei Alexander Jungbluth ist von Anfang an völlig transparent auf der Internetseite des Europäischen Parlaments öffentlich für Jedermann einsehbar und kein Geheimnis“, teilte Münzenmaier der Deutschen Presse-Agentur mit. Er ist auch stellvertretender Fraktions-Chef im Bundestag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.