Russlands Zukunft „So lange Putin da ist, wird sich nichts ändern“
Die Russen wollen ein Ende des Krieges – aber nicht um jeden Preis, sagt Jens Siegert. Der Russland-Kenner nennt drei Szenarien, wie es weiter gehen könnte.
Die Russen wollen ein Ende des Krieges – aber nicht um jeden Preis, sagt Jens Siegert. Der Russland-Kenner nennt drei Szenarien, wie es weiter gehen könnte.
Wladimir Putin habe sich und sein Land in eine Situation gebracht, aus der es kaum ein zurück gibt, sagt der ehemalige Leiter der Böll-Stiftung in Moskau, Jens Siegert.