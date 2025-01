Züge in der Region werden mit neuer Technik ausgestattet. Im ersten Schritt ist noch ein Fahrer an Bord, das Bremsen und Beschleunigen erfolgt aber per Computer.

Alexander Müller 24.01.2025 - 15:13 Uhr

Die technische Entwicklung schreitet unaufhaltsam voran. Autonomes Einparken gehört bei neuen Autos inzwischen bereits oft zur Grundausstattung, zudem will die Bundesregierung laut einem im Dezember 2024 verabschiedeten Strategiepapier in den kommenden Jahren einen flächendeckenden Regelbetrieb für autonom fahrende Straßenfahrzeuge ermöglichen. In vielen Metropolen der Welt werden bereits heute zudem voll automatisierte U-Bahn-Systeme eingesetzt. Nicht so in Deutschland und der Region Stuttgart. Geht es nach dem Willen des Verbands Region Stuttgart (VRS) soll sich dies in naher Zukunft ändern. „Bereits ab Mai 2026 könnte die erste teilautomatisierte S-Bahn fahren“, erklärt Jürgen Wurmthaler.