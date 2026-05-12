Schatzmeister war im Visier: Justiz prüft Untreue-Verdacht bei AfD Stuttgart

Mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten beim AfD-Kreisverband Stuttgart beschäftigen bereits seit Längerem die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Wie ein Sprecher unserer Redaktion bestätigte, hatte die Behörde gegen „einen Schatzmeister eines Kreisverbands“ ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue eingeleitet. Dieses sei inzwischen eingestellt worden, nachdem die Person verstorben sei, hieß es zunächst. Es werde aber weiterhin geprüft, „in welchem Umfang Gelder veruntreut wurden und ob diese an die Berechtigten zurückgeführt werden können“, ergänzte die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Ob dies im Rahmen förmlicher Ermittlungen erfolgt, blieb auf Nachfrage offen.