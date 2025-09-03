Der Schauspieler Helmut Zierl probt derzeit für ein Theaterstück in Stuttgart. Beim Weindorf-Treff 2025 wird deutlich, in welcher Rolle er sich gerne noch sehen möchte.
03.09.2025 - 07:48 Uhr
Es gibt kaum einen Beruf, den Schauspieler Helmut Zierl im Laufe seiner Karriere nicht schon gespielt hätte. In der Serie „Wie gut, dass es Maria gibt“ verkörperte er 1989 bis 1990 einen Geistlichen, in der Serie Florida Lady einen Kapitän – und als Arzt stand er gleich mehrfach vor der Kamera (Ein Fall für zwei (2010), Die Faust Gottes (2010), Tatort: Kopflos (1989)).