Winfried Kretschmann gilt als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mal grantelt. Zum Abschied verrät er, was ihn an der Presse nervte – und was er vermissen wird.
05.05.2026 - 14:43 Uhr
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich nach seiner letzten Kabinettssitzung mit gemischten Gefühlen von der medialen Öffentlichkeit verabschiedet. Ihn habe die wöchentliche „Fragerei zu allem und jedem“ genervt, räumte der 77-Jährige vor Journalisten auf Nachfrage bei der wöchentlichen Landespressekonferenz ein. Aber er habe auch von diesem Format profitiert - dadurch sei er jede Woche unglaublich präsent gewesen in der Öffentlichkeit, was ihn bekannt gemacht habe. Trotzdem sei es nervig, jede Woche „durch den Fleischwolf“ gedreht zu werden.