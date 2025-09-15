Schlossplatz-Party auf der Kippe: Land verweigert Zuschuss für Silvesterfeier in Stuttgart

Sollte der Gemeinderat trotz der angespannten Haushaltslage, in der alle Ausgaben auf den Prüfstand kommen, doch mehrheitlich einer Silvesterfeier auf dem Stuttgarter Schlossplatz zustimmen, müsste die Stadt die Kosten allein stemmen. Deshalb würde die Veranstaltung, zu der zuletzt rund 15.000 Besucher kamen, abgespeckt, und die Ticketeinnahmen müssten erhöht werden. Das haben Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) und sein Kollege vom Ordnungsreferat, Clemens Maier (Freie Wähler), auf Anfrage mitgeteilt. Für die Feier zum Jahreswechsel 2024/25 hatte der Gemeinderat 1,19 Millionen Euro genehmigt. Für dieses Silvester wurde im Haushalt kein Betrag vorgemerkt.