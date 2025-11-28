Schnitzery, Burgermeister und Co Fast Food aus Berlin – Diese Trend-Marken stürmen jetzt Stuttgart
Goldies hat den Anfang gemacht, immer mehr Trend-Marken aus Berlin folgen. Für den Schnitzery-Gründer Mert Basaltin ist es eine logische Entwicklung.
Goldies hat den Anfang gemacht, immer mehr Trend-Marken aus Berlin folgen. Für den Schnitzery-Gründer Mert Basaltin ist es eine logische Entwicklung.
Die Ersten stellen sich schon um 11 Uhr an, eine halbe Stunden vor der Öffnung. Ihre Bowl müssen sie draußen essen oder mitnehmen, denn drinnen ist noch eine große Baustelle. Die neue Stuttgarter Filiale der Schnitzery geht eigentlich erst im Dezember in Betrieb. „Unsere Gäste hören nicht auf uns“, sagt Mert Basaltin und lacht.