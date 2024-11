Nachdem Olaf Scholz Christian Lindner aus dem Amt entlassen hatte, gab der Bundeskanzler in einem Statement die Gründe an. Hier die Kurzfassung.

Lukas Böhl 08.11.2024 - 09:30 Uhr

Die Entlassung des Bundesfinanzministers Christian Lindner durch Bundeskanzler Olaf Scholz markiert einen dramatischen Bruch in der Regierungskoalition und einen Wendepunkt in der deutschen Innenpolitik. Die Gründe dafür liegen in den unterschiedlichen politischen Ansätzen und Prioritäten der beiden Politiker, wie sie in den Statements beider deutlich werden. Während Scholz die Blockadehaltung Lindners kritisiert, spricht Lindner von einem wirtschaftspolitischen Richtungswechsel, den er in der Koalition vergeblich gefordert habe.