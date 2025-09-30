Schwabtunnel in Stuttgart Bringen neue Maßnahmen mehr Sicherheit für Radfahrer?
Tempo 30, Markierungsnägel und Piktogramme: Die Stadt Stuttgart hat im Schwabtunnel nachgebessert. Doch selbst Radfahrer sind weiter uneins, ob das reicht.
Autofahrer, die im Schwabtunnel verbotenerweise Radfahrer überholen, haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Um den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, hat die Stadtverwaltung Mitte September drei Maßnahmen in der Röhre, die den Stuttgarter Westen mit dem Süden verbindet, ergriffen.