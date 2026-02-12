 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl

Schwarz-Grün im Theaterhaus Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl

Schwarz-Grün im Theaterhaus: Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl
1
Statt Cem Özdemir und Manuel Hagel treffen bei der Veranstaltung der „taz“ im März Danyal Bayaz und Günther Oettinger aufeinander. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das ist sicher nicht von der CDU-Spitze im Land geplant. Fünf Tage vor der Wahl treffen ein schwarzes und ein grünes Schwergewicht aufeinander.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Das dürfte keine Traumplanung der CDU-Wahlkampfstrategen sein. Fünf Tage vor der Landtagswahl am 8. März 2026 treffen im Stuttgarter Theaterhaus der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) und Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) aufeinander. Organisiert wird die Runde am 3. März von der „taz“, moderiert von den Journalisten Peter Unfried und Johanna Henkel-Waidhofer.

 

Oettinger gilt als klarer Verfechter von Schwarz-Grün

Er gehe davon aus, dass CDU und Grüne weiterregieren, sagt Unfried. Die Frage sei für ihn, wie stark und zukunftszugewandt die Mitte sei, die in Baden-Württemberg seiner Meinung nach aus diesen beiden Parteien besteht. Eigentlich hätte Unfried gern die Spitzenkandidaten Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (Grüne) auf dem Podium gehabt. Ein exklusives Aufeinandertreffen der beiden sucht man im Wahlkampf vergeblich. Oettinger sei danach der interessanteste Mann bei der CDU, findet Unfried und Bayaz sei die Nummer zwei bei den Grünen.

Sein Ziel für den Abend: Ausloten, wie es um eine Koalition von CDU und Grünen stehen könnte. Er finde interessant, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Begriff des Konservativen besetzt habe. „Da würde ich gern ein bisschen drin rumstochern.“ Konservativ sei heute nicht rechts. „Und dann ist die Frage, wie man das besetzen kann.“

Aktuell sehen Umfragen tatsächlich nur eine Mehrheit für Schwarz-Grün. Die von SPD und FDP favorisierte Deutschlandkoalition hat bislang, wenn überhaupt, nur eine hauchdünne Mehrheit.

Unsere Empfehlung für Sie

CDU-Neujahrsempfang: „Armutsprogramm“ – Hagel greift AfD scharf an

CDU-Neujahrsempfang „Armutsprogramm“ – Hagel greift AfD scharf an

Beim CDU-Neujahrsempfang in Markgröningen geht Manuel Hagel auf Konfrontationskurs mit der AfD. Er poltert aber auch gegen „Kruscht“ aus China und die ständigen Bruddler.

Oettinger gilt als klarer Verfechter von Schwarz-Grün – auch für Baden-Württemberg? „Das ist eine Option, aber die Entscheidung muss Manuel Hagel treffen“, sagt Günther Oettinger unserer Zeitung. „So, wie Grün-Schwarz zehn Jahre lang in Ordnung war, kann auch Schwarz-Grüne okay sein.“ Er würde Hagel, sollte er Ministerpräsident werden, allerdings raten, das Finanzministerium für die CDU zu greifen. Auch wenn er Bayaz für ministrabel halte. Für den Grünen, der kein Landtagsmandat, sondern nur einen Ministerposten im Blick hat, wären das keine guten Aussichten.

Theaterhaus hat Räume nur vermietet

Das Theaterhaus betont, es handele sich um eine Vermietung und keine eigene Veranstaltung. Im Januar hatte eine Veranstaltung des Neuen Montagskreises mit Winfried Kretschmann und Cem Özdemir für Stirnrunzeln bei der CDU gesorgt, weil das Theaterhaus mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Das Haus sah aber keinen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot im Wahlkampf.

Weitere Themen

Debatte um Social Media: Özdemir freut sich über CDU-Aufschlag, steht aber alleine da

Debatte um Social Media Özdemir freut sich über CDU-Aufschlag, steht aber alleine da

Beim Bundesparteitag in Stuttgart wollen die Christdemokraten über Altersgrenzen für Social Media diskutieren. CDU-Spitzenkandidat Hagel hat dazu eine klare Haltung.
Von Annika Grah
Schwarz-Grün im Theaterhaus: Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl

Schwarz-Grün im Theaterhaus Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl

Das ist sicher nicht von der CDU-Spitze im Land geplant. Fünf Tage vor der Wahl treffen ein schwarzes und ein grünes Schwergewicht aufeinander.
Von Annika Grah
Baden-Württemberg: Mehr Unfälle am Freitag, den 13.?

Baden-Württemberg Mehr Unfälle am Freitag, den 13.?

Freitag, der 13. – Mythos oder echtes Risiko? Wie sich der „Unglückstag“ auf die Verkehrsunfallzahlen im Land auswirkt.
Baden-Württemberg: Stallpflicht wegen Vogelgrippe endet – Geflügel darf wieder ins Freie

Baden-Württemberg Stallpflicht wegen Vogelgrippe endet – Geflügel darf wieder ins Freie

Die verhängte Stallpflicht für Geflügel läuft aus - in mehreren Regionen Baden-Württembergs dürfen Geflügelhalter ihre Tiere wieder ins Freie lassen. Vorsichtsmaßnahmen bleiben Pflicht.
Ehingen im Alb-Donau-Kreis: Mann will Auto stoppen und wird eingeklemmt

Ehingen im Alb-Donau-Kreis Mann will Auto stoppen und wird eingeklemmt

Ein Moment der Unachtsamkeit, starke Schmerzen und ein Notruf: Was dem Besitzer eines Autos auf einem Parkplatz passiert ist.
Im Karlsruher Zoo: Eisbären in Not – Feuerwehr rückt an

Im Karlsruher Zoo Eisbären in Not – Feuerwehr rückt an

Warum verlor das Eisbärenbecken im Karlsruher Zoo plötzlich Wasser? Die Feuerwehr half rasch, doch die genaue Ursache bleibt vorerst ungeklärt.
Pop-Gottesdienst: Nach Taylor und Harry: Lady-Gaga-Gottesdienst in Heidelberg

Pop-Gottesdienst Nach Taylor und Harry: Lady-Gaga-Gottesdienst in Heidelberg

Die Pop-Gottesdienste der Heidelberger Heiliggeistkirche sind weithin bekannt. Nach Taylor Swift und Harry Styles soll nun Lady Gaga an der Reihe sein.
Cem Özdemir heiratet: Hochzeitstermin als Wahlkampf-Strategie? Das sagt Boris Palmer

Cem Özdemir heiratet Hochzeitstermin als Wahlkampf-Strategie? Das sagt Boris Palmer

Im Winter heiraten? Das sei nicht gerade üblich, heißt es. Doch ist Özdemirs Hochzeitstermin wirklich der Wahlkampf-Strategie geschuldet? Das sagt Palmer dazu.
Zwischen Ulm und Langenau: Nach Unfall mit Militärfahrzeug – Bahnstrecke wieder frei

Zwischen Ulm und Langenau Nach Unfall mit Militärfahrzeug – Bahnstrecke wieder frei

Ein Lastwagen wird am Mittwoch in Langenau von einem Zug touchiert. Verletzt wird dabei niemand. Jetzt ist die Strecke wieder freigegeben.
Umweltfreundliche Mobilität: Pendeln ohne Auto – ist man da der Dumme?

Umweltfreundliche Mobilität Pendeln ohne Auto – ist man da der Dumme?

Wer klimafreundlich unterwegs sein will, stößt oft auf Hindernisse. Drei Geschichten aus einem Team, das gerade einen Landeswettbewerb für ökologisches Pendeln gewonnen hat.
Von Andreas Geldner
Weitere Artikel zu Landtagswahl Theaterhaus Stuttgart Günther Oettinger CDU Bündnis 90/Die Grünen Cem Özdemir Infografik
 
 