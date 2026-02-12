Schwarz-Grün im Theaterhaus Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl
Das ist sicher nicht von der CDU-Spitze im Land geplant. Fünf Tage vor der Wahl treffen ein schwarzes und ein grünes Schwergewicht aufeinander.
Das dürfte keine Traumplanung der CDU-Wahlkampfstrategen sein. Fünf Tage vor der Landtagswahl am 8. März 2026 treffen im Stuttgarter Theaterhaus der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) und Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) aufeinander. Organisiert wird die Runde am 3. März von der „taz“, moderiert von den Journalisten Peter Unfried und Johanna Henkel-Waidhofer.