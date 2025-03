Union und SPD wollen immense Summen in Bundeswehr und Infrastruktur investieren. Für die nötige Mehrheit brauchen sie die Grünen. Ministerpräsident Kretschmann hält das letzte Wort aber noch nicht für gesprochen.

Annika Grah 11.03.2025 - 15:05 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Blockade des geplanten Sondervermögens von CDU und SPD seitens seiner Parteikollegen in Berlin verteidigt. „Das ist kein kategorisches ‚Nein’. Das ist eine Ansage zu dem, was jetzt vorliegt – und darüber wird verhandelt“, sagte Kretschmann am Dienstag bei der Landespressekonferenz. Einige hätten über viele Jahre geleugnet, dass es einen massiven Investitionsbedarf gebe, der nur mit Krediten gestemmt werden könne. „Angesichts dieser Vorzeichen ist es doch verwunderlich, dass das binnen drei Tagen durchgewunken werden soll.“ Auch eine Bund-Länder-Abstimmung habe nicht stattgefunden. Das Verfahren sei einigermaßen risikobehaftet. Trotzdem zeigte er sich zuversichtlich: „Wenn alle kompromissbereit sind, gehe ich davon aus, dass es zu einer Einigung kommt.“