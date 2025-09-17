AfD-Frontfrau Dr. Alice Weidel hat einen offiziellen und einen inoffiziellen Wohnsitz. Das ist mit einem gewissen Versteckspiel verbunden – und stößt zum Teil auf Kritik. Wo lebt sie mit Partnerin Sarah Bossard?
Alice Weidel tritt bei der Bundestagswahl wieder in Baden-Württemberg an. Die AfD-Politikerin und ehemalige Unternehmensberaterin hatte bereits 2021 im Bodenseekreis auf dem Wahlzettel gestanden. Und so ist es auch in diesem Jahr – ohne jedoch in Deutschland privat den absoluten Lebensmittelpunkt zu haben. Ohnehin war Alice Weidel in ihrem Berufsleben jenseits der Politik eher kosmopolitisch orientiert als national.