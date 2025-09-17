AfD-Frontfrau Dr. Alice Weidel hat einen offiziellen und einen inoffiziellen Wohnsitz. Das ist mit einem gewissen Versteckspiel verbunden – und stößt zum Teil auf Kritik. Wo lebt sie mit Partnerin Sarah Bossard?

Alice Weidel tritt bei der Bundestagswahl wieder in Baden-Württemberg an. Die AfD-Politikerin und ehemalige Unternehmensberaterin hatte bereits 2021 im Bodenseekreis auf dem Wahlzettel gestanden. Und so ist es auch in diesem Jahr – ohne jedoch in Deutschland privat den absoluten Lebensmittelpunkt zu haben. Ohnehin war Alice Weidel in ihrem Berufsleben jenseits der Politik eher kosmopolitisch orientiert als national.

„Also ich lebe nicht in der Schweiz, ich habe dort einen Wohnsitz“, antwortete Weidel im Dezember bei einer Pressekonferenz auf eine Journalisten-Frage. Sie habe „zwei Wohnsitze, vielleicht habe ich auch mehrere, haben andere Politiker auch“, fügt sie leicht genervt hinzu. Auch Moderator Günther Jauch nervte die AfD-Chefin im Quadrell bei RTL und n-tv mit der gleichen Frage.

ZDF-Dreharbeiten für ein Porträt brach sie deswegen sogar ab. Auf die Nachfrage, wie oft sie pro Jahr in Überlingen übernachte - ob 5, 10 oder 20 Mal - wurde es Weidel zu viel: „Nee, ich hab’ jetzt keine Lust mehr“, sagte sie in die Kamera. Andere Politiker würden auch nicht gefragt, wie oft sie zu Hause seien.

Kein Weidel-Direktmandat in Überlingen

Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte Weidel das Direktmandat in Überlingen (WK 293 Bodensee) verpasst, das sich damals Volker Mayer-Lay von der CDU sicherte. Sollte es erneut so kommen – ihren Sitz dürfte sie dennoch sicher haben. Weidel ist seit Juni 2022 neben Tino Chrupalla Co-Vorsitzende der AfD. Die Partei hat sie im sächsischen Riesa einstimmig auch zur Kanzlerkandidatin gekürt.

Wahlkreis und Wohnort am Bodensee – zumindest offiziell

Offiziell wohnt Weidel in Überlingen am Bodensee – aber nur offiziell. Die deutsche Politik mitzubestimmen, gleichzeitig das Privatleben im Ausland zu verbringen, und dort auch zu wohnen, scheint für sie aber kein Widerspruch.

Idyllisch gelegen: Die Gemeinde Einsiedeln mit Klosterkirche. Foto: IMAGO/Pius Koller/IMAGO/Pius Koller

Dass Weidel viel Zeit in der Schweiz verbringt ist längst kein Geheimnis mehr. Sie wohnt mit ihrer Partnerin und zwei kleinen Söhnen in der Nähe des Städtchen Einsiedeln in der Schweiz – knapp drei Kilometer entfernt vom dortigen Kloster, das auf eine mehr als 1000-jährige Historie zurückblickt. Idyllisch ist es dort im Kanton Schwyz jedenfalls.

Darf Weidel als Bundestagsabgeordnete in der Schweiz wohnen?

Verboten ist es übrigens nicht, dass Bundestagsabgeordnete – selbst Amtsträger – ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben. Die gebürtige Gütersloherin Weidel beharrt dennoch darauf, dass sich ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland befindet.

In einem TV-Interview sagte sie dazu im vergangenen Jahr: „Erst mal wünsche ich mir einen deutlich entspannteren Umgang mit internationalen Ehen, es stimmt, dass meine Frau Schweizer Staatsbürgerin ist. Und ich bin mehrheitlich in Deutschland unterwegs und halte mich in Deutschland auf und darum ist Deutschland auch mein Hauptwohnsitz.“

Wo zahlt Weidel Steuern?

Steuerlich dürfte sich für Alice Weidel aus der Situation jedenfalls kein Dilemma ergeben, da Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Abgeordnete ihre Einkünfte laut Doppelbesteuerungsabkommen prinzipiell in dem Land versteuern müssen, in dem sie bezahlt werden. Beruflicher Lebensmittelpunkt ist bei Weidel zudem eindeutig die Bundesrepublik Deutschland. Auch Ehefrau Sarah Bossard und die beiden Kinder sind nach Weidel-Angaben in Überlingen gemeldet. Zum Schulbesuch ist öffentlich nichts bekannt.

Im Übrigen herrscht in der EU und assoziierten Gebieten Freizügigkeit für Bürgerinnen und Bürger – auch wenn die AfD und ihre Schweizer Schwesterpartei SVP diese gerne wieder abschaffen beziehungsweise einschränken würden. Außerdem war die AfD schon in Parteispendenskandale mit Bezug zur Schweiz verwickelt. Alice Weidel dürfte sich also auch bei den eidgenössischen Banken fast wie zu Hause fühlen.

Wo wohnt Alice Weidel?

Laut einem Bericht des Südkuriers ist die ehemalige Unternehmensberaterin Weidel bei den Behörden im Bezirk Einsiedeln in der Zentralschweiz gemeldet – auch wenn ihr Name nicht an der Klingel steht. Die Wohnung – dem Vernehmen nach liegt sie im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses – gehöre nämlich ihrer Partnerin, heißt es. Auch habe Weidel nach wie vor kein Wahlkreisbüro am Bodensee.

Dass Weidel in der Schweiz lebt, wurde erstmals 2019 öffentlich. Damals wohnte sie noch in Biel im Kanton Bern. Der Umzug von Biel ins ländliche Einsiedeln soll laut Medienberichten auch deswegen erfolgt sein, weil die Familie in der linksliberalen und zweisprachigen Stadt im Schweizer Seeland nicht mehr gerne gesehen war und zunehmend geschnitten wurde.

Weidel-Flucht aus der Schweiz nach Mallorca

Im Herbst 2023 soll es auch einen Zwischenfall mit Drohungen an Weidels Wohnsitz in Einsiedeln gegeben haben. Was genau am 23. September vorgefallen war, wurde „aus taktischen Gründen“ von der Schweizer Polizei nicht öffentlich bekannt gegeben.

Mutmaßlich gab es jedoch den Rat, „einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben, welche ein mutmaßliches Anschlagsziel war“, sagte ein AfD-Sprecher damals. Alice Weidel, Sarah Bossard und ihre beiden Kinder suchten daraufhin erst einmal das Weite und hielten sich für einige Zeit diskret auf Mallorca auf - nicht als einzige aus der deutschen Polit-Szene.

Alice Weidel im Porträt

Geboren 1979 in Gütersloh

VWL-Studium in Bayreuth

Promotion 2011

Arbeitete als Unternehmensberaterin, u.a. bei Goldman Sachs

Seit 2013 Mitglied der AfD

Seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages

Seit 2022 Co-Bundesvorsitzende der AfD zusammen mit Tino Chrupalla

Lebt mit Partnerin Sarah Bossard und zwei Kindern

Unmut über Weidel-Wohnsitz

Weidel und ihre Verbindung in die Eidgenossenschaft, das soll im übrigen auch bei Parteikolleginnen und -kollegen bisweilen für Unmut sorgen. Dass sie darüber stolpert, wie es das Schweizer Boulevard-Blatt „Blick“ schon mutmaßte, hat sich bislang allerdings nicht erfüllt.