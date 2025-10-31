Seit einem Jahr ist es viel leichter, Geschlechtseintrag und Vorname zu ändern. Tausende haben das seither getan. Warum wird trotzdem weiter über das Thema gestritten?
31.10.2025 - 08:00 Uhr
Vor einem Jahr ersetzte das Selbstbestimmungesetz das mehr als 40 Jahre alte Transsexuellengesetz. Seither ist es viel leichter, den Geschlechtseintrag oder Vornamen zu ändern. Wie wird das Gesetz angenommen? Warum gibt es bis heute Kritik daran? Und wie empfinden das Betroffene? Dieser Beitrag beantwortet die wichtigsten Fragen.