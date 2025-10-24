 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Sicherheit in Stuttgart

„Stadtbild“-Debatte in Stuttgart Kriminologe: „Polarisierung ist mit unseren Erkenntnissen nicht belegbar“

Sicherheit in Stuttgart
1
Fürchten sich Stuttgarterinnen und Stuttgarter am Abend am Kleinen Schloßplatz? Foto: hiv))

Der Bundeskanzler hat mit seiner umstrittenen Stadtbild-Äußerung eine Sicherheitsdebatte befeuert. Was sagen die Macher der ersten großen Sicherheitsstudie für Stuttgart dazu?

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seiner Stadtbild-Äußerung auch eine Debatte zum Thema Sicherheitsgefühl losgetreten. Dieses ist in Stuttgart ganz gut, wie eine Studie aus dem vergangenen Jahr belegt. Dennoch verfängt auch hier, in einer der sichersten Großstädte der Republik, immer wieder die Mär vom unsicheren öffentlichen Raum. Der Kriminologe Egon Wachter, einer der Betreuer der Studie, ordnet einige Aspekte des Themas ein. Die Studie für die Landeshauptstadt ist in Zusammenarbeit zwischen dem Kriminologischen Forschungsinstitut Baden-Württemberg und dem Institut für Kriminologie an der Universität Heidelberg entstanden, betreut von Wachter und seinem Kollegen Dieter Hermann.

 

Für die Wissenschaftler ist das in der öffentlichen Diskussion verwendete „subjektive Sicherheitsgefühl“ Gegenstand der Betrachtung. Sie sprechen von einer „Kriminalitätsfurcht“. Ob diese aktuell höher sei als noch vor Jahren oder abgenommen habe – das könne man nicht sagen. „Es war die erste umfassende Sicherheitsbefragung dieser Art in Stuttgart“, sagt Wachter. Jedoch kann er eines mit absoluter Sicherheit sagen: „Jegliche Polarisierung ist mit unseren Erkenntnissen nicht belegbar.“ Damit meint er etwa die Schuldzuweisung an migrantische Gruppen, die für das ungute Gefühl von manchen – vor allem aus dem rechten politischen Spektrum – verantwortlich gemacht werden. Ähnlich wird auch die Aussage des Bundeskanzlers zum Stadtbild eingeordnet. Merz führte aus, dass er Personen ohne Bleiberecht in Deutschland meinte.

Der Kriminologie Egon Wachter, einer der Betreuer des Sicherheitsaudits in Stuttgart zum Sicherheitsgefühl

Bei der Studie kam heraus, dass sich 85 Prozente nicht unwohl fühlen in der Stadt. Der Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) nannte das bei der Veröffentlichung die „positive Lesart“. Man könne das Ergebnis auch anders lesen: Dann fühle sich jede und jeder siebte hätten Angst in Stuttgart. Erstaunlich war vor allem ein Ergebnis: Die meisten, die angaben, sich in der Innenstadt zu fürchten, teilten zugleich mit, dass sie dort so gut wie nie seien. Das trifft auch für Aussagen über andere Stadtteile zu: So gaben viele aus Bad Cannstatt an, sich im Leonhardsviertel zu fürchten.

Was Menschen in der Stadt Angst macht, das seien sogenannte Incivilities, „subjektiv wahrgenommene Störungen“, erläutert Wachter. Die Betonung liege dabei auf subjektiv – und das hängt auch von der Umgebung ab. „In einem kleinen Dorf kann ein Graffiti für Aufregung sorgen – in Berlin aber nicht“, führt er aus. Außerdem messen die Kriminologen für ihre Einordnung auch das „Sozialkapital“, das sei „der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält – wie ist es etwa um das ehrenamtliche Engagement bestellt. Aber auch das Vertrauen in Institutionen gehört dazu.“

Wer weiß, dass die Polizei in der City präsent ist, fürchtet sich dort nicht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Immer wieder betont Wachter: Es geht um Wahrnehmungen und das Gefühl, sich nicht sicher zu fühlen. Konkret heißt das: Wenn jemand Angst hat, weil an einem Ort immer wieder Jugendliche herumlungern, ist diese Angst ernstzunehmen. Aber das bedeute noch nicht, dass von dieser Gruppe auch eine Gefahr für Passantinnen und Passanten ausgehe. Die Diskussion um Gruppen junger Menschen in der Stadt, die dort vor allem an den Wochenenden nachts unterwegs sind, kennt er in diesem Zusammenhang. Und er hat eine klare Meinung zu derlei einfachen Erklärungen: „Diese Diskussion ist fast müßig – man macht Probleme an Gruppen fest und damit ist man dann scheinbar an einer Lösung dran – aber so funktioniert es nicht.“ Lösungsvorschläge hat er parat: Wenn es zu solchen Störgefühlen komme, könne man zum Beispiel Durchgangswege von Aufenthaltsbereichen trennen. Nicht immer sei das möglich, wie ein Blick auf den Schloßplatz und die Königstraße zeigt.

Unsere Empfehlung für Sie

Sicherheitslage in Baden-Württemberg: Eins ist sicher: Klare Handlungsaufträge

Sicherheitslage in Baden-Württemberg Eins ist sicher: Klare Handlungsaufträge

Das Ministerium weiß dank der Sicherheitsstudie nun, was zu tun ist. Es kann sich also nicht mehr nur auf die allgemein gute Lage im Land beziehen, sondern muss handeln, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.

Man könne aber auch bei den Gruppen ansetzen, sagt Wachter. Auf die Opfer bezogen könnte das die Gruppe junger Frauen sein, die tendenziell mehr Angst haben. Ihnen könne man helfen, sich sicherer zu fühlen. „Wenn sich jemand in einer Unterführung fürchtet, dann besteht meist nicht wirklich eine Gefahr. Aber: man kann die Beleuchtung verbessern, das gibt ein besseres Gefühl. Eine Gefahr bannen, die nicht da ist, kann man aber nicht.“ Man werde aber „nicht bei Gruppen ansetzen, gegen die vorgehen, nur weil sie als störend empfunden werden.“ Komme es zu Problemen, schreite die Polizei ein.

Furcht hat die gleichen Auswirkungen wie tatsächliche Kriminalität

All das bedeute grundsätzlich nicht, dass man Ängste nicht ernst nehmen solle: Im Gegenteil. Denn: „Kriminalitätsfurcht bewirkt bei den Menschen, die Angst haben, das Gleiche wie tatsächliche Kriminalität“. Das Ergebnis: Wenn Angsträume entstehen, werden diese gemieden. Und das habe dann unter Umständen eine negative Folge: „So entstehen Freiräume, die etwa Drogenkriminalität begünstigen“, denn an verlassenen dunklen Ecken wird gedealt. Am Anfang dieser Entwicklung kann die Kriminalitätsfurcht stehen. „Deswegen nehmen wir bei unseren Audits Kriminalitätsfurcht genauso ernst wie Kriminalität“, sagt der Experte.

Unsere Empfehlung für Sie

Sicherheit in Stuttgart

Sicherheit in Stuttgart Studie bringt überraschendes Ergebnis

Eine Studie hat erhoben, wie es um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger bestellt ist. Wo fühlen sie sich wohl – wo muss etwas geschehen?

Eine Erkenntnis, die bei der Sicherheitsumfrage in Stuttgart speziell herauskam, erstaunt auf den ersten Blick. Es stellt sich heraus, dass Menschen, die selten oder nie in der Stuttgarter Innenstadt sind, sich mehr fürchten, als jene, die sich dort häufig bewegen. Klingt wie ein Widerspruch, ist für die Forschenden aber logisch: „Wer selten da ist, kann sich nur indirekt informieren – über die sozialen Medien zum Beispiel. Wer da ist, kann zum Beispiel die Präsenz der Polizei wahrnehmen“, erklärt Egon Wachter. Wer kaum in der Stadt sei, sehe nicht, was gegen Kriminalität getan werde. „Man muss also transparent sein und nach außen tragen, was getan wird“, ist seine Schlussfolgerung daraus. „Das Bild der Innenstadt wird außerhalb der City anders wahrgenommen. Man kann also auch in der Öffentlichkeitsarbeit etwas tun – und die lebenswerte Stadt zeigen“, sagt Wachter.

Im übrigen plädiert er dafür, die Befragungen regelmäßig zu machen. „Nur das ermöglicht es, an den richtigen Stellen anzusetzen und festzustellen, ob die getroffenen Maßnahmen auch wirksam sind“, sagt der Experte. Die in regelmäßigen Abständen erhobenen Daten würden zudem helfen, Entwicklungen beurteilen zu können – nur dann könne eine Stadt richtig reagieren.

Die Studie

Methode
Die Umfrage wurde im vergangenen Spätherbst an 50.000 Personen ab 14 Jahren verschickt. Die Onlinebefragung hatte einen Rücklauf von 20 Prozent. Damit gilt sie nach wissenschaftlichen Standards als repräsentativ.

Ergebnis
Die Landeshauptstadt bewegt sich beim Sicherheitsgefühl auf dem Level wesentlich kleinerer Städte in Baden-Württemberg. Das ist ein gutes Zeichen: Normalerweise steigt die Kriminalitätsfurcht mit dem höheren Maß der Urbanisierung.

Weitere Themen

Hohe Kosten für Stuttgarter Eltern: So viel Geld sollen Familien künftig für die Betreuung ihres Schulkinds zahlen

Hohe Kosten für Stuttgarter Eltern So viel Geld sollen Familien künftig für die Betreuung ihres Schulkinds zahlen

Nicht nur die Kita-Gebühren sollen steigen. Auch für die Nachmittags- und Ferienbetreuung ihres Kindes müssen Eltern wohl bald tiefer in die Tasche greifen. Das sind die Zahlen.
Von Alexandra Kratz
Sicherheit in Stuttgart

„Stadtbild“-Debatte in Stuttgart Kriminologe: „Polarisierung ist mit unseren Erkenntnissen nicht belegbar“

Der Bundeskanzler hat mit seiner umstrittenen Stadtbild-Äußerung eine Sicherheitsdebatte befeuert. Was sagen die Macher der ersten großen Sicherheitsstudie für Stuttgart dazu?
Von Christine Bilger
Geändertes Fluchtwegkonzept: S21: Bahn darf Fluchtweg im Fildertunnel verlegen

Geändertes Fluchtwegkonzept S21: Bahn darf Fluchtweg im Fildertunnel verlegen

Weil die Geologie den Bau eines Fluchttunnels im Stuttgarter Talkessel verhinderte, darf die Bahn nun eine Rettungszufahrt von Stuttgart 21 als Alternative nutzen.
Von Christian Milankovic
Stuttgarter Hauptbahnhof: Stuttgart-21-Eröffnung ohne Mercedes-Stern am Bahnhof

Stuttgarter Hauptbahnhof Stuttgart-21-Eröffnung ohne Mercedes-Stern am Bahnhof

Zur Eröffnung von Stuttgart 21 fehlt dem Bahnhofsturm sein Stern: Der Mercedes-Stern bleibt länger im Exil als geplant – erst 2027 soll er auf den Turm zurückkehren.
Von Christian Milankovic
Höhere Einnahmen für den Haushalt: Hundesteuer in Stuttgart steigt erheblich

Höhere Einnahmen für den Haushalt Hundesteuer in Stuttgart steigt erheblich

In Stuttgart sind 16 137 Hunde gemeldet. Für die Halter wird der vierbeinige Begleiter von 2026 an teurer. Es ist die erste Erhöhung seit 1997.
Von Konstantin Schwarz
Jugendfarmen in Stuttgart: Neue Farmhäuser sind für Vereine Mammutprojekte

Jugendfarmen in Stuttgart Neue Farmhäuser sind für Vereine Mammutprojekte

Die Freunde der Jugendfarm Zuffenhausen haben es geschafft. Sie eröffnen am Samstag ihr neues Farmhaus. Auf der Jugendfarm Elsental steht die Baustelle unmittelbar bevor.
Von Alexandra Kratz
Die Stuttgarter und ihr Neckar: Die Stadt am Fluss – in Untertürkheim wird sie zur Realität

Die Stuttgarter und ihr Neckar Die Stadt am Fluss – in Untertürkheim wird sie zur Realität

Stuttgart-Untertürkheim feiert eine neugestaltete Uferpromenade im Lindenschulviertel. Doch der Bau einer Schwimmplattform im Neckar lässt auf sich warten.
Von Uli Nagel
Zum Tod von Jürgen Leippert: Trauer um einen Künstler mit dem besonderen Blick auf das Leben

Zum Tod von Jürgen Leippert Trauer um einen Künstler mit dem besonderen Blick auf das Leben

Vor wenigen Tagen hat Jürgen Leippert sein Atelier geschlossen und sich über die große Resonanz der Kunstszene gefreut: Am Mittwoch ist der „Toulouse-Lautrec von Stuttgart“ gestorben.
Von Uwe Bogen
Behörden in Stuttgart: Führerscheinstelle: Online-Anmeldung wird verpflichtend

Behörden in Stuttgart Führerscheinstelle: Online-Anmeldung wird verpflichtend

Die Stadt Stuttgart versucht, Ordnung ins Chaos bei Führerschein- und Zulassungsstelle zu bringen. Von November an wird die Terminvergabe neu geregelt.
Von Jürgen Bock
Familie sucht ihn: Stuttgarter Trottwar-Verkäufer wird vermisst – wo ist Sven K.?

Familie sucht ihn Stuttgarter Trottwar-Verkäufer wird vermisst – wo ist Sven K.?

Seit fast zwei Wochen fehlt von Sven K. jede Spur. In Stuttgart-Freiberg ist der Trottwar-Verkäufer, der gern barfuß unterwegs ist, gut bekannt. Jetzt klingelt sein Telefon ins Leere.
Von Hilke Lorenz
Weitere Artikel zu Stuttgart Polizei Sicherheit Kriminalität
 