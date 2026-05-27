Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den massiven Angriff Russlands auf die Ukraine im ZDF als „erste Stufe“ vor einem Einsatz von nuklearen Waffen bezeichnet.
27.05.2026 - 06:40 Uhr
Beängstigend – die Erschütterungen und lauten Detonationen körperlich erlebt und tatsächlich mit der Zerstörung des ZDF-Studios in Kiew selbst ein Ziel: Die ZDF-Korrespondentin Susanne Petersohn in der Ukraine hat in der Talkrunde von Markus Lanz am Dienstag eindrücklich die Lage nach dem massiven Angriff Russlands in der Nacht zum Sonntag auf die Ukraine geschildert. An einem Tag flogen 600 Drohnen und 90 Raketen auf das Land. „Russland will Angst säen“, meinte die aus Kiew zugeschaltete Journalistin.