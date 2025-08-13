Social Media und Handys: Manuel Hagel und Cem Özdemir sind für Verbote

Die baden-württembergischen Bald-Wahlkämpfer haben das Problem von Internet- und Handynutzung von Kindern und Jugendlichen entdeckt. Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl, hält ein Verbot von Social-Media-Plattformen wie Tiktok oder Instagram für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren für geboten. „Wir lassen Jugendliche auch nicht einfach ohne Führerschein hinters Steuer. Es gibt Fahrstunden und ein schrittweises Ranführen. So müssen wir es auch mit den sozialen Medien halten.“ Das hat er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa erklärt.

„Ich bin offen für ein Handyverbot an Schulen“, hat der CDU-Herausforderer Manuel Hagel im Rahmen seiner Sommertour bei einem Auftritt in Stuttgart mitgeteilt. Er glaube, dass ein Schritt dieser Art nötig sei, sagte Hagel auf Fragen zur Bildungspolitik. Vielleicht sei darüber hinaus auch ein neues Schulfach notwendig, in dem die Kinder den Umgang mit allem lernen, was über Handynutzung und Internet auf sie einstürme.

Die Vorstöße sind nicht deckungsgleich, zielen aber in die selbe Richtung. Denn das Smartphone dürfte die wichtigste Plattform sein, mit der Kinder und Jugendliche instagrammen, tiktoken und manchmal auch Netzrecherchen für Referate, Hausaufgaben oder andere Schulzwecke erledigen.

Klar ist, dass die beiden Politiker, die bei der nächsten Landtagswahl im Wettbewerb um das Amt des Ministerpräsidenten stehen, damit ein Thema am Wickel haben, das nicht nur Bürger, Eltern und Lehrkräfte umtreibt, sondern auch Wissenschaft und Politik. Lange vorbei sind die Zeiten, als man in den Anfangsjahren der Internetisierung des Lebens annahm, den nachwachsenden Generationen würden Computer-Kompetenzen als „Digital Natives“ quasi schon durch ihre Zeitgenossenschaft mit der digitalisierten Welt mehr oder weniger in die Wiege gelegt.

Heute ist der Blick auf Kinder und Jugendliche und das Internet von einem noch wachsenden Problembewusstsein gekennzeichnet. Hagel und Özdemir stehen mit ihren Positionen mitnichten isoliert. Allein in den vergangenen Tagen hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Social-Media-Verbot für Kinder bis 13 und deutliche Nutzungseinschränkungen für Jugendliche bis 17 Jahre gefordert. Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur sowie das Deutsche Kinderhilfswerk dagegen halten Debatten über Smartphone-Verbote für kurzsichtig und fordern stattdessen mehr Medienbildung. Der Thüringer Ministerpräsident Mario Vogt (CDU) hat sich gerade für beides ausgesprochen: Ein Smartphone-Verbot für Kinder unter 14 Jahren und die Zugangserlaubnis zu Social Media-Angeboten für Jugendliche erst ab 16 Jahren.

Während Özdemir mit seinem Zwischenruf ein vielfältiges Medienecho ausgelöst hat, hat sich Hagels Offenheit für ein Handyverbot an Schulen noch nicht so weit rumgesprochen. Vielleicht erklärt das, dass neben dem FDP-Fraktionschef Hans Ulrich Rülke auch der CDU-Bildungspolitiker Andreas Sturm Özdemirs Stellungnahme nutzte, um seine Äußerung als typisch grünen Verbotsreflex zu geißeln. „Social Media kann man nicht einfach wegsperren“, betonte Sturm. Özdemir wolle „den Super-Sheriff geben – und landet wieder beim grünen Reflex: Alles verbieten, was Schwierigkeiten macht.“ Das gehe aber am Lebensgefühl der Jugend vorbei, moniert Sturm. „Mit jedem Verbot treibt man Jugendliche nur in den Schatten.“ Für die SPD betont Jonas Hoffmann, dass Altersgrenzen ohne sichere Verifizierung nichts bringen und betont, dass selbst Tiktok und Instagram Nutzer unter 13 Jahren nur bei Zustimmung der Eltern akzeptieren.

Dass die gemeinsame Koalition beider Spitzenkandidaten in der praktischen Politik gerade wichtige Weichen bei dem Thema gestellt hat, schlägt nicht prägend auf die aktuellen Stellungnahmen durch. Fakt ist aber, dass Grün-Schwarz mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg einen durchgängigen Unterricht im Fach Medienkunde/Informatik an allen weiterführenden Schulen einführt. Außerdem hat die Landesregierung sich zwar gegen ein generelles Handyverbot entschieden. Wohl aber werden alle Schulen im Land verpflichtet, „sich für eine verantwortliche und altersangemessene private Nutzung von Handys in der Schule Regeln“ zu geben.