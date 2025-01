Die AfD in Karlsruhe lässt 30 000 „Abschiebetickets“ drucken und will sie als Wahlwerbung verteilen – ähnlich wie schon einmal die rechtsextreme NPD. Das führt zu empörten Reaktionen in Baden-Württemberg und Ermittlungen der Polizei.

Florian Dürr 14.01.2025 - 17:34 Uhr

Auf den ersten Blick sieht der AfD-Flyer aus wie ein echtes Flugticket. Doch schnell wird klar, dass es sich hier nicht um eine kostenlose Flugreise in den Urlaub handelt, sondern um eine Wahlkampf-Methode, auf die bereits die rechtsextreme NPD vor Jahren zurückgegriffen hat: Sogenannte „Abschiebetickets“ für den Passagier „illegaler Einwanderer“. Abflugort: Deutschland. Zielort: „Sicheres Herkunftsland“. 30 000 solcher Flyer will die AfD Karlsruhe gedruckt haben und in den kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl am 23. Februar an Wahlkampfständen oder in Briefkästen verteilen.