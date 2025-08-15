Sommer in Stuttgart Nach sexuellen Übergriffen – wie ist die Lage in Stuttgarts Freibädern?
An einem Nachmittag geschehen in Stuttgarts Freibädern zwei Übergriffe auf Mädchen und Jugendliche. Wie ist die Lage in diesem Sommer?
An einem Nachmittag geschehen in Stuttgarts Freibädern zwei Übergriffe auf Mädchen und Jugendliche. Wie ist die Lage in diesem Sommer?
Gleich zwei Fälle sexueller Belästigung in Freibädern hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Einmal aus dem Höhenfreibad Killesberg, einmal aus dem Inselbad in Untertürkheim. Das hat für die erwischten Täter klare Folgen: Sie bekommen ein unbefristetes Hausverbot in den Bädern, teilt Jens Böhm, der Sprecher der Stuttgarter Bäder, mit.