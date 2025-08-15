 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Nach sexuellen Übergriffen – wie ist die Lage in Stuttgarts Freibädern?

Sommer in Stuttgart Nach sexuellen Übergriffen – wie ist die Lage in Stuttgarts Freibädern?

Sommer in Stuttgart: Nach sexuellen Übergriffen – wie ist die Lage in Stuttgarts Freibädern?
1
Jeden Sommer kommt die Sicherheitsdebatte in der Freibadsaison auf. Foto: LICHTGUT (Symbolbild/Archiv)

An einem Nachmittag geschehen in Stuttgarts Freibädern zwei Übergriffe auf Mädchen und Jugendliche. Wie ist die Lage in diesem Sommer?

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Gleich zwei Fälle sexueller Belästigung in Freibädern hat die Polizei am Mittwoch gemeldet. Einmal aus dem Höhenfreibad Killesberg, einmal aus dem Inselbad in Untertürkheim. Das hat für die erwischten Täter klare Folgen: Sie bekommen ein unbefristetes Hausverbot in den Bädern, teilt Jens Böhm, der Sprecher der Stuttgarter Bäder, mit.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Freibadsaison in Stuttgart: Flüchtlinge sind nicht der Grund für Security

Freibadsaison in Stuttgart Flüchtlinge sind nicht der Grund für Security

Nach Tumulten in Freibädern kam erneut die Diskussion um die Herkunft der Unruhestifter auf. Die Bäderbetriebe betonen, dass dies nichts mit den Problemen zu tun habe.

Im Killesberg-Freibad soll eine 28-jähriger sich zwei Zwölfjährigen im Schwimmbecken genähert und sie am Po berührt haben. Das soll ähnlich auch im Inselbad Untertürkheim passiert sein, wo ein 48-Jähriger der Tatverdächtige ist. Die zwei Opfer dort waren 15 Jahre alt. In beiden fällen wurden weibliche Jugendliche betatscht. Die Polizei wurde sowohl auf dem Killesberg als auch in Untertürkheim alarmiert, nahm die Fälle auf und sucht nun Zeugen. Im Höhenfreibad trug sich der Zwischenfall gegen 16.50 Uhr zu, im Inselbad gegen 15.25 Uhr.

Unbeschwertes Badevergnügen soll im Mittelpunkt stehen. Deswegen sind Sicherheitskräfte und Respektlotsinnen und -Lotsen unterwegs. Foto: LICHTGUT

Dass gleich zwei Fälle an einem Nachmittag geschehen und dann auch noch zwölfjährige Kinder betroffen sind, wirkt beunruhigend. Der Tag sei dennoch keinesfalls typisch für die aktuelle Badesaison, sagt Jens Böhm. „Wir durchleben dieses Jahr insgesamt eine ruhige Saison.“ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – dazu zählen die genannten Fälle – kamen bislang insgesamt fünf vor, und das, obwohl mit 450.000 Gästen bis Mitte August viel los war in den Freibädern. Von den fünf Fällen seien drei im Inselbad geschehen und je einer auf dem Killesberg und in Vaihingen. Die Polizei bestätigt die Zahlen und den Eindruck von der Saison. Man müsse aber das Ende des Sommers abwarten, um eine Bilanz zu ziehen, sagt ein Polizeisprecher.

Wie viele Übergriffe geschehen in der Freibadsaison?

Vor ein paar Jahren war die Aufregung groß. Da geschahen innerhalb kurzer Zeit mehr als doppelt so viele Übergriffe wie sonst in einer ganzen Saison, und insgesamt 20 im Sommer 2017. Daraufhin und weil im Sommer 2019 im Inselbad eine Gruppe junger Leute Tumulte verursachte, wurden Sicherheitsleute für die Bäder engagiert. Das hat sich bewährt und wird beibehalten. Die Stadt hat eine Statistik über die Übergriffe in den vergangenen Jahren: 2022 waren es fünf, 2023 dann wieder zehn. Im Jahr 2023 wurden acht gezählt, 2024 dann wieder acht, und in diesem Jahr bislang fünf – eine abschließende Bilanz wird nach Schließung der Freibäder folgen.

Unsere Empfehlung für Sie

Tumulte in Stuttgarter Freibad: Hausverbote sind nur schwer durchzusetzen

Tumulte in Stuttgarter Freibad Hausverbote sind nur schwer durchzusetzen

In Stuttgarts Freibädern geht es rauer zu. Das beklagen die Verantwortlichen. Gegen Störer werden Hausverbote verhängt. Was bringt diese Sanktion?

In den aktuellen Fällen habe das Sicherheitskonzept funktioniert, betont Jens Böhm. Die Tatverdächtigen konnten bei allen fünf Vorfällen mit Unterstützung des externen Sicherheitspersonals, das auf dem Gelände war, festgehalten werden, bis die zur Hilfe gerufene Polizei da war und die Männer festnahm. „Die Zusammenarbeit mit der Polizei läuft weiterhin sehr gut“, sagt Böhm. Unter anderem wird das Personal von Beamtinnen und Beamten des Dezernats Prävention geschult.

In den Freibädern sind Securityleute und Respektlotsen unterwegs

Neben den Securityleuten und dem eigenen Personal sind in den Freibädern auch Respektlotsinnen und -lotsen unterwegs. Sie sollen versuchen, bei den Freibadbesuchern Sensibilität für das eigene Verhalten zu bewirken, erläutert der städtische Pressesprecher Harald Knitter. „Es gibt ja auch noch andere Verhaltensweisen, die als belästigend empfunden werden“, sagt er. Im Inselbad seien diese im August an jedem zweiten Tag im Einsatz gewesen, sagt Jens Böhm. „Leider lässt sich das Fehlverhalten aber nie gänzlich vermeiden“, fügt er zusammenfassend hinzu.

Weitere Themen

Sommer in Stuttgart: Nach sexuellen Übergriffen – wie ist die Lage in Stuttgarts Freibädern?

Sommer in Stuttgart Nach sexuellen Übergriffen – wie ist die Lage in Stuttgarts Freibädern?

An einem Nachmittag geschehen in Stuttgarts Freibädern zwei Übergriffe auf Mädchen und Jugendliche. Wie ist die Lage in diesem Sommer?
Von Christine Bilger
Schuhgeschäft in Stuttgart: Traditionsladen schließt nach 156 Jahren

Schuhgeschäft in Stuttgart Traditionsladen schließt nach 156 Jahren

156 Jahre lang war das Schuhgeschäft Strohm eine Institution im Zentrum von Bad Cannstatt. Jetzt muss das Geschäft schließen. Von den Gewerbetreibenden kommen warnende Stimmen.
Von Isabell Erb
Tee als Lebensweg: Mehr als ein Trend: Matcha und seine spirituelle Dimension

Tee als Lebensweg Mehr als ein Trend: Matcha und seine spirituelle Dimension

Matcha ist für die Stuttgarterin Yaeko Heinisch kein Trend, sondern ein Lebensweg. Sie praktiziert die Kunst der Teezeremonie, die uns an das Menschsein erinnert.
Von Akiko Lachenmann
Stuttgart21: Im Bahnhof entstehen große Handels- und Büroflächen

Stuttgart21 Im Bahnhof entstehen große Handels- und Büroflächen

Im Bonatzbau entstehen Shops, ein Hotel und ein Foodcourt. Doch weil es Verzögerungen gibt, braucht die Bundespolizei ein Ausweichquartier. Die Bahn steht unter Zeit- und Kostendruck.
Von Christian Milankovic
Radfahrausbildung in Stuttgart: Niveau der Radfahrprüfung gesenkt - „damit nicht so viele Kinder durchfallen“

Radfahrausbildung in Stuttgart Niveau der Radfahrprüfung gesenkt - „damit nicht so viele Kinder durchfallen“

Immer weniger Kinder fahren am Ende der Grundschulzeit sicher Rad – und fallen darum durch die Prüfung in der vierten Klasse. Was Eltern wissen sollten und wie sie gegensteuern können.
Von Alexandra Kratz
Schloss Solitude: Beliebte „Home & Garden“ Messe lockt auch bei Hitze viele Gartenbegeisterte an

Schloss Solitude Beliebte „Home & Garden“ Messe lockt auch bei Hitze viele Gartenbegeisterte an

Stuttgart kann sich in den nächsten vier Tagen wieder über die Home & Gartenmesse freuen. Inspiration und Shopping stehen aktuell auf Schloss Solitude im Vordergrund.
Von Berit Böbel
S-Bahn Stuttgart: Defekte Signalanlagen sorgen zeitweise für Störungen auf S-Bahn-Linie S3

S-Bahn Stuttgart Defekte Signalanlagen sorgen zeitweise für Störungen auf S-Bahn-Linie S3

Auf der Strecke der S3 kam es zu Problemen. Defekte Signalanlagen haben zeitweise zu Verzögerungen geführt – nun ist die Störung behoben.
Von Marie Part
Kunstszene feiert die Aktion: Stuttgarter Museum überrascht vom weltweiten Medieninteresse an Nacktbesuchen

Kunstszene feiert die Aktion Stuttgarter Museum überrascht vom weltweiten Medieninteresse an Nacktbesuchen

Die Nackt-Aktion im Haus der Geschichte sollte nur eine Ausstellung thematisch ergänzen – und löst nun ein weltweites Medienecho aus. In der Stuttgarter Kunstszene hört man viel Lob.
Von Uwe Bogen
Altersdepression: Krebsdiagnose der Frau – Ehemann verliert den Boden unter den Füßen

Altersdepression Krebsdiagnose der Frau – Ehemann verliert den Boden unter den Füßen

Renteneintritt, Krankheit, Einsamkeit – die Ursachen für Altersdepression sind vielfältig. Ein häufiger Grund: der Verlust des Partners. Ein Betroffener erzählt.
Von Mathias Bury
Fünf Jahre Harrys Bude: Wie die Stuttgarter Bürgerstiftung noch mehr Lebensmittel retten will

Fünf Jahre Harrys Bude Wie die Stuttgarter Bürgerstiftung noch mehr Lebensmittel retten will

Das Team der Lebensmittelretter und Foodsharer um die Bürgerstiftung hat Großes vor. Dazu zählt die Gründung einer gemeinnützigen GmbH, um mehr bewirken zu können.
Von Jan Sellner
Weitere Artikel zu Stuttgart Freibad Sommer Security Sicherheit Polizei Sexuelle Belästigung
 