In einer Sondersitzung des Gemeinderats an diesem Dienstag will Hechingen eine neue Benutzungsordnung für die Stadthalle beschließen, um den AfD-Landesparteitag noch zu verhindern.
16.09.2025 - 10:02 Uhr
Muss sich die AfD eine neue Location für ihren Landesparteitag suchen? Denn eigentlich war das Treffen der Rechtsaußen-Partei am 9. November in Hechingen im Zollernalbkreis geplant, doch jetzt könnte der Gemeinderat der Stadt dies noch verhindern: In einer Sondersitzung an diesem Dienstagabend wollen die Stadträte die Benutzungsordnung für die Stadthalle so ändern, dass dies Auswirkungen auf das AfD-Treffen haben könnte. Zuerst hatten die „Südwest Presse“ und der „SWR“ darüber berichtet.