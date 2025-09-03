Fünf Milliarden Euro weniger fürs Bürgergeld? Das ist nicht so einfach, wie der Kanzler es darstellt, kommentiert Tobias Peter.
Friedrich Merz hat vor kurzem gesagt, er wolle es der SPD bewusst nicht leicht machen. Jetzt lässt der Kanzler immer stärker erkennen, was er damit meint. Merz fordert zehn Prozent Einsparungen beim Bürgergeld, fünf Milliarden Euro im Jahr – und er legt damit die Latte für SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas sehr hoch. Das Problem ist: Auch wenn sie wollte, könnte Bas der Forderung des Kanzlers gar nicht nachkommen.