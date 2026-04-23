Sport in Ostfildern: Fördergelder vom Bund – Kemnat bekommt Kunstrasenplatz

Lange hat der TV Kemnat für einen Kunstrasenplatz gekämpft. Die marode Sportanlage, die auch von der benachbarten Pfingstweideschule genutzt wird, muss dringend saniert werden. Jetzt kam die gute Nachricht aus Berlin. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ fließen 540 000 Euro in die Sanierung des Sportplatzes – als einziges Projekt im Kreis Esslingen.

Dass die Gelder aus der sogenannten Sportmilliarde nach Ostfildern fließen, hat viele überrascht. Denn das Interesse war groß; das Programm ist 21-fach überzeichnet. „Ich freue mich sehr, dass Mittel aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten in unsere Region fließen. Die Förderung ermöglicht es, die dringend notwendige Modernisierung endlich umzusetzen“, sagte David Preisendanz. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Esslingen lebt in Kemnat. Die Förderung bedeute, „dass der Rasenplatz in Kemnat von 1983 durch einen modernen Kunstrasenplatz ersetzt wird.“ Damit entstehe „ein attraktiver und vielseitig einsetzbarer Ort für die anliegende Grundschule und die Vereine“.

„Das ist der Hammer“, kommentierte Marcus Bienzle, Vorsitzender des TV Kemnat, die Entscheidung. Gemeinsam mit der Schule hat der Verein ein Konzept für den Sport im Ganztagsbetrieb entwickelt. „Damit haben wir überzeugt.“ Nun will Bienzle mit den städtischen Planern sprechen, wann und wie das Projekt umgesetzt werden kann. Angesichts der knappen Finanzlage hatte der Gemeinderat zunächst entschieden, dass nur der TSV Scharnhausen einen neuen Kunstrasenplatz bekommen soll. In Kemnat sollte der Rasenplatz erneuert werden. Mit viel Überzeugungsarbeit haben die Mitglieder des TVK die Kommunalpolitiker dazu bewegt, den Kunstrasenplatz anzugehen – vorbehaltlich der Fördergelder.

Der Sportplatz wird auch von der Pfingstweideschule genutzt. Foto: Markus Brändli

„Die Förderzusage des Bundes ist eine sehr gute Nachricht für Ostfildern und für unseren Stadtteil Kemnat“, sagte Oberbürgermeister Christof Bolay. „Wir bedanken uns beim Bund sowie bei allen Beteiligten.“Angesichts des enorm starken Bewerberfelds und einer vielfachen Überzeichnung sei es keineswegs selbstverständlich, dass sich der Antrag durchsetzen konnte. „Umso mehr zeigt die Entscheidung, dass die Qualität unserer Planung und die Bedeutung des Projekts überzeugt haben.“

Mit der Sanierung des Sportplatzes investiere die Stadt in eine moderne, sichere und zukunftsfähige Sportinfrastruktur. „Der neue Kunstrasenplatz wird nicht nur den Vereinen zugutekommen, sondern auch der Grundschule und dem Ganztagsbetrieb wichtige neue Möglichkeiten eröffnen.“ Damit stärke die Stadt den Sport, die Bildung und das gesellschaftliche Miteinander. Ausdrücklich dankte Bolay der Verwaltung, den Planern und dem Sportverein vor Ort. „Diese Förderung ist ein gemeinsamer Erfolg, auf den wir als Stadt stolz sein können.“

Für die Hallenbad-Sanierung wird neuer Förderantrag gestellt

Neben dem Sportplatz in Kemnat hatte Ostfildern zwei weitere Projekte für das Bundesprogramm eingereicht: die Sanierung des Hallenbads in Nellingen sowie der Sporthalle II am Campus. Beide wurden zwar als förderwürdig eingestuft, erhielten in dieser Runde jedoch keine Mittel. „Für die Sporthalle II steht dennoch fest, dass die Sanierung umgesetzt werden soll“, kündigte Bolay an. Die Stadt prüfe das weitere Vorgehen sowie mögliche alternative Förderprogramme, etwa auf Landesebene.

Auch beim Hallenbad Nellingen gibt es konkrete Schritte: Für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimmbäder“ werde eine weitere Projektskizze vorbereitet. Vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats soll diese fristgerecht eingereicht werden.

Bundespolitiker Preisendanz freut sich über die Zusage. „Das Interesse an der Förderung zeigt, wie groß der Bedarf und wie wichtig solche Programme für die Kommunen sind.“ Viele gute Projekte, auch im Kreis Esslingen, hätten jedoch in dieser Runde nicht berücksichtigt werden können.