Sport in Ostfildern Fördergelder vom Bund – Kemnat bekommt Kunstrasenplatz
Mit Fördergeldern der „Sportmilliarde“ des Bundes wird der Bau des Kunstrasenplatzes in Kemnat gefördert. Pfingstweideschule und TV Kemnat nutzen die Anlage gemeinsam.
Mit Fördergeldern der „Sportmilliarde“ des Bundes wird der Bau des Kunstrasenplatzes in Kemnat gefördert. Pfingstweideschule und TV Kemnat nutzen die Anlage gemeinsam.
Lange hat der TV Kemnat für einen Kunstrasenplatz gekämpft. Die marode Sportanlage, die auch von der benachbarten Pfingstweideschule genutzt wird, muss dringend saniert werden. Jetzt kam die gute Nachricht aus Berlin. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ fließen 540 000 Euro in die Sanierung des Sportplatzes – als einziges Projekt im Kreis Esslingen.