Bombenfund im Hospitalwald: Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgte in Stuttgart-Degerloch für Aufregung. Wie die Entschärfung lief.
29.03.2026 - 16:36 Uhr
Es ist ein denkwürdiges Bild, das sich zwei Spaziergängerinnen am frühen Sonntagnachmittag im Hospitalwald bei Stuttgart-Degerloch bietet. Eben noch haben sie mit ihren Spazierstöcken einen Transporter mit der Aufschrift ‚Kampfmittelbeseitigung’ umrundet, der mitten im Wald steht, umgeben von Einsatzkräften. Dann bleiben sie abrupt stehen.