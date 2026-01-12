 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Keine Ermittlungen wegen Hagels „Diplom“

Staatsanwaltschaft Stuttgart Keine Ermittlungen wegen Hagels „Diplom“

Staatsanwaltschaft Stuttgart: Keine Ermittlungen wegen Hagels „Diplom“
1
Kein Fall für die Justiz: CDU-Vormann Hagel Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Könnte eine Angabe in der beruflichen Vita des CDU-Spitzenkandidaten strafbaren Titelmissbrauch darstellen? Das hat die Staatsanwaltschaft geprüft – und verneint.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen möglichen Anfangsverdacht auf Titelmissbrauch beim CDU-Landeschef Manuel Hagel geprüft, aber letztlich keinen Anlass für die Aufnahme von Ermittlungen gesehen. Dies teilte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mit. Hintergrund ist der von Hagel teilweise inkorrekt angegebene Abschluss einer berufsbegleitenden Weiterbildung. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl hatte sich als „diplomierter Bankbetriebswirt“ bezeichnet, den erforderlichen Zusatz „Frankfurt School of Finance & Management“ aber weggelassen. Dadurch war der Eindruck entstanden, er könne einen akademischen Abschluss vorweisen.

 

Die Unschärfe in Lebensläufen des 37-jährigen gelernten Bankkaufmannes war durch Recherchen unserer Zeitung bekannt geworden. Dabei verwies die Frankfurt School selbst darauf, dass ihr Name dem Abschluss „diplomierter Bankbetriebswirt“ nachzustellen sei. Hagel hatte sich für den Hinweis bedanken lassen und umgehend Korrekturen veranlasst – auch auf seiner Abgeordnetenseite im Internetauftritt des Landtags. Dort war zuvor sogar von einem „Diplom“ die Rede gewesen. Ein Sprecher betonte, es handele sich „nicht um einen akademischen Abschluss“, sondern um einen „Weiterbildungsabschluss auf akademischem Niveau“.

Kein Anfangsverdacht auf Straftat gesehen

Laut Staatsanwaltschaft wurde der Sachverhalt „auf Vorliegen eines Anfangsverdachts einer Straftat überprüft“. Dabei hätten sich keine „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für strafbares Verhalten“ ergeben – insbesondere nicht für eine Strafbarkeit nach Paragraf 132 a des Strafgesetzbuchs, der den Missbrauch von Titeln regelt. Weder sei ein geschützter akademischer Grad unbefugt geführt worden noch eine einem solchen Grad zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung, teilte die Behörde mit. Damit bleibt Hagel eine nicht unerhebliche Belastung im Wahlkampf erspart.

Unsere Empfehlung für Sie

Akademischer Abschluss?: Das ganz spezielle „Diplom“ des Sparkässlers Manuel Hagel

Akademischer Abschluss? Das ganz spezielle „Diplom“ des Sparkässlers Manuel Hagel

„Diplomierter Bankbetriebswirt“ darf sich der CDU-Chef nach einer Fortbildung nennen. Doch der obligate Zusatz der Hochschule fehlte öfter. Nun wird das korrigiert.

Vor etlichen Jahren hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einem ähnlichen Fall Ermittlungen gegen einen CDU-Politiker eingeleitet. Damals, 2012, wollte der Ex-Minister Andreas Renner als CDU-Kandidat für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl nominiert werden. Im Zuge des parteiinternen Wahlkampfes wurde bekannt, dass er im Zusammenhang mit einem Lehrgang an der Führungsakademie des Landes in seiner Vita den Titel „Master of Governmental Management“ verwendete; die Kaderschmiede bestätigt aber nur die erfolgreiche Teilnahme. Gegen Renner, der von einem Übersetzungsfehler sprach, kam ein Verfahren wegen Titelmissbrauchs in Gang. Später wurde es gegen Zahlung einer vierstelligen Geldauflage eingestellt. CDU-intern unterlag der einstige Singener Oberbürgermeister – möglicherweise auch deshalb – gegen den Unternehmer Sebastian Turner, der dann die OB-Wahl gegen den Grünen Fritz Kuhn verlor.

Keine Akten mehr zum Fall Renner

Warum in dem vergleichbaren Fall offensichtlich schärfer vorgegangen wurde, ließ die Staatsanwaltschaft unbeantwortet. Begründung: dazu lägen keine Akten mehr vor. Der 65-jährige Renner, der seit vielen Jahren für den Energiekonzern EnBW arbeitet, verfügt anders als Hagel über einen Universitätsabschluss; er hat in Konstanz Verwaltungswissenschaften studiert. Die missverständliche Angabe der Zusatzqualifikation hatte er später selbst als „Dummheit“ eingestuft.

Weitere Themen

Wohnungsnot im Land: SPD fordert Erleichterungen für Mitarbeiterwohnungen

Wohnungsnot im Land SPD fordert Erleichterungen für Mitarbeiterwohnungen

Das Thema Wohnen ist ein Schwerpunkt im Wahlkampfprogramm der SPD. Die Fraktion fordert mehr Einsatz für Mitarbeiterwohnungen.
Von Annika Grah
„Ganzjahresreifen sind immer nur ein Kompromiss“

ADAC Württemberg „Ganzjahresreifen sind immer nur ein Kompromiss“

Allwetterreifen mit Alpine-Symbol sind zwar weiterhin zulässig, bieten aber bei extremer Witterung weniger Sicherheit als echte Winterreifen – warum das vielen egal zu sein scheint.
Von Michael Maier
Tarifrunde der Länder: Verdi-Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch

Tarifrunde der Länder Verdi-Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder nimmt Fahrt auf: Die Gewerkschaft Verdi ruft zu größeren Warnstreiks im Südwesten auf – auch im Raum Esslingen und Tübingen.
Von Matthias Schiermeyer
Feuer im Neckar-Odenwald-Kreis: Mann springt aus brennendem Haus – lebensgefährlich verletzt

Feuer im Neckar-Odenwald-Kreis Mann springt aus brennendem Haus – lebensgefährlich verletzt

Dramatische Szenen in der Nacht: Ein 80-Jähriger springt aus dem ersten Stock, um einem Feuer zu entkommen. Er ist nicht der einzige Verletzte.
Wetter in Baden-Württemberg: Gefrierender Regen – erhöhte Glatteisgefahr im Berufsverkehr

Wetter in Baden-Württemberg Gefrierender Regen – erhöhte Glatteisgefahr im Berufsverkehr

Der Deutsche Wetterdienst gibt für große Teile Baden-Württembergs die zweithöchste Warnstufe vor Glatteis aus. Warum das so ist und welche Folgen bis zum Nachmittag drohen.
Diskussion zur Landtagswahl: Spitzenkandidaten auf dem Podium: Wer hat den besten Plan fürs Land?

Diskussion zur Landtagswahl Spitzenkandidaten auf dem Podium: Wer hat den besten Plan fürs Land?

Die Landtagswahl ist eine Richtungswahl. Bei der Veranstaltung aus der Reihe „StZ im Gespräch“ und „Treffpunkt Foyer“ fühlen wir den Spitzenkandidaten der großen Parteien auf den Zahn.
Von Annika Grah
Landtagswahl 2026: Haustür oder Tiktok – wenn der Politiker zwei Mal klingelt

Landtagswahl 2026 Haustür oder Tiktok – wenn der Politiker zwei Mal klingelt

Die EU hat die Möglichkeiten für gezielte Ansprachen auf sozialen Netzwerken erschwert. Viele Parteien besinnen sich wieder auf analoge Methoden – und klingeln an den Haustüren.
Von Annika Grah
Mechanisches Stellwerk: Wo die Eisenbahn noch Handarbeit ist

Mechanisches Stellwerk Wo die Eisenbahn noch Handarbeit ist

In Satteldorf nördlich von Crailsheim steht eines der letzten handbetriebenen Stellwerke im Land – für Ulrike Frese, die hier arbeitet, bietet es echtes Bahn-Feeling.
Von Andreas Geldner
Kuriose Klage in Ellwangen: „Komplette Geschichte ist gelogen“ – Streit um Wunder von Königsbronn

Kuriose Klage in Ellwangen „Komplette Geschichte ist gelogen“ – Streit um Wunder von Königsbronn

Sieben Jahre nach der sensationellen Rettung von Deutschlands ältestem Industriebetrieb kommt es zu einem bizarren Rechtsstreit. Haben sich damals die Falschen gefeiert?
Von Eberhard Wein
Nach Explosion in Albstadt: „Wir wissen momentan gar nichts“ – Schwager meldet sich mit Video

Nach Explosion in Albstadt „Wir wissen momentan gar nichts“ – Schwager meldet sich mit Video

Am 10. Januar veröffentlicht ein Angehöriger der Familie, die bei der Explosion in Albstadt ums Leben kam, ein Video. Die Ermittlungen dauern an.
Von Laura Mensch
Weitere Artikel zu CDU Landtagswahl Staatsanwaltschaft Exklusiv
 
 