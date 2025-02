Grippewelle im Südwesten Stuttgarter Arzt gibt Tipps: Was kranken Kindern jetzt hilft

Fast acht Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit an Grippe und grippalen Infekten. Nach wie vor sind ungewöhnlich viele Kinder betroffen. Das ist auch in Stuttgart der Fall. Ein Stuttgarter Kinderarzt erklärt, wie Eltern den kleinen Patienten nun helfen können.