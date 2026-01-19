Stadt verhandelt über Gelände Alte Sektkellerei Rilling: Vorratskauf für Konzerthalle in Bad Cannstatt?
Neben dem früheren Rilling-Areal wurden der Stadt vier weitere Flächen für den Bau angeboten. Bald könnte eine Vorentscheidung fallen.
Die Landeshauptstadt will in den nächsten Jahren zur Haushaltskonsolidierung wertmäßig mehr Immobilien und Grundstücke verkaufen als erwerben. Auf der kurzen Shoppingliste der Stadt steht das 5747 Quadratmeter große Areal der früheren Sektkellerei Rilling an der Ecke Brücken- und Neckartalstraße in Bad Cannstatt. Die Frage ist allerdings, wofür das Gelände erworben werden soll. Es könnte bei aktuellen Bodenrichtwerten von 950 Euro pro Quadratmeter bis zu 5,5 Millionen Euro kosten.