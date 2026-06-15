Zweimal binnen 14 Tagen versagt das Warnsignal an einer Stadtbahnhaltestelle. Die SSB weisen auf die Verantwortung von Fußgängern hin.
24.06.2026 - 15:02 Uhr
Zweimal ist es binnen zwei Wochen nach Zeugenbeobachtungen an der Haltestelle Landhaus der U3 in Richtung Plieningen passiert. Eine Stadtbahn fuhr los, das Springlicht blinkte und ging wieder aus, als diese Bahn den Übergang passiert hatte. Das Problem: Das Blinklicht wurde dunkel, obwohl gleichzeitig eine Stadtbahn aus der Gegenrichtung in die Station einfuhr.