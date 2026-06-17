Stadtplanung in Stuttgart: B14 soll zum Boulevard werden – wo soll der Verkehr von der Stadtautobahn hin?

Für das bürgerliche Lager ist es „ein illusorisches Hirngespinst, das der Wirtschaft in Stuttgart schaden würde“ (Alexander Kotz, CDU), für die ökosoziale Mehrheit ein „Jahrhundertprojekt der Stadtreparatur und der Verkehrswende“ (Christoph Ozasek, Klimaliste). Die Stadt will die B14, welche Stuttgart als 4,5 Kilometer lange, breite Schneise zwischen Mineralbädern und dem Marienplatz durchzieht, zu einem Boulevard umbauen. Die Voraussetzung dafür ist aber, wie vom Gemeinderat beschlossen, dass der Verkehr auf der Stadtautobahn um 50 Prozent gesenkt werden müsste. Das ist laut einer Studie zwar möglich, hätte aber an anderen Stellen massive Auswirkungen.