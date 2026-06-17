Stadtplanung in Stuttgart: B14 soll zum Boulevard werden – wo soll der Verkehr von der Stadtautobahn hin?

Für das bürgerliche Lager ist es „ein illusorisches Hirngespinst, das der Wirtschaft in Stuttgart schaden würde“ (Alexander Kotz, CDU), für die ökosoziale Mehrheit ein „Jahrhundertprojekt der Stadtreparatur und der Verkehrswende“ (Christoph Ozasek, Klimaliste). Die Stadt will die B14, welche Stuttgart als 4,5 Kilometer lange, breite Schneise zwischen Mineralbädern und dem Marienplatz durchzieht, zu einem Boulevard umbauen. Die Voraussetzung dafür ist aber, wie vom Gemeinderat beschlossen, dass der Verkehr auf der Stadtautobahn um 50 Prozent gesenkt werden müsste. Das ist laut einer Studie zwar möglich, hätte aber an anderen Stellen massive Auswirkungen.

Immerhin 15 Prozent der gesamten Kfz-Fahrleistung im Talkessel entfällt auf die B14 zwischen Heslacher und Schwanenplatzunnel – 80.000 Fahrzeuge am Tag. Die Reduzierung „sei zwar möglich“, erklärte Professor Markus Friedrich vom Institut für Straßen- und Verkehrswesen der Universität Stuttgart der Vorstellung im gemeinderätlichen Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik, „aber dadurch kommt es zu Verlagerungen“. Laut dem Gutachten könnte der Verkehr unter anderem auf der Olgastraße und der Verlängerung der Alexanderstraße sowie der Talstraße im Stuttgarter Osten um 100 Prozent steigen.

B14: Stau auf die Zufahrtsstraßen verlagern

Deshalb seien begleitende Maßnahmen erforderlich. Unter anderem die konsequente Fortsetzung des Baus von Radwegen an Hauptstraßen sowie stadtweite Fahrradstraßen sowie die Umwandlung von Parkplätzen zu öffentlichem Raum aus dem Klimamobilitätsplan. „Das würde den Verkehr um rund 16 Prozent senken“, sagte Friedrich. Zudem soll das Parkraummanagement beibehalten und das Parken generell teurer werden. Und nicht zuletzt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde gelten. Doch das alleine reiche noch nicht aus.

So müsste der weiter zu erwartende Stau besser kontrolliert, sprich aus der Innenstadt herausgehalten werden. Dafür sollen sogenannte Pförtnerampeln an allen Zufahrten sorgen. Verkehrsprofessor Friedrich kann sich das unter anderem an der B27 in Degerloch oder an der Friedrichswahl in Zuffenhausen vorstellen. Einen ersten „Vorgeschmack“ erhalte man in der Cannstatter Straße durch die bis Anfang der 2030er Jahre dauernde Erneuerung des Nesenbachkanals zwischen Mineralbädern und Neckartor.

30.000 Quadratmeter Fläche werden entsiegelt

Die Idee der Umgestaltung der B14 ist dabei alles andere als neu. Bereits Mitte der 1980er Jahre wurde über eine Umgestaltung der in den 1960er und 1970er Jahren für ein autogerechtes Stuttgart entwickelte Stadtautobahn diskutiert. Wie das Aussehen könnte, zeigen die Ideen des Stuttgarter Büros asp Architekten und Koeber Landschaftsarchitekten, die im September 2020 als Sieger aus dem städtebaulichen Planungswettbewerb „Neuer Stadtraum B14“ als Sieger hervorgingen. Seitdem wird der Rahmenplan entwickelt, zuletzt mit einer Bürgerbeteiligung.

Dabei „geht es nicht nur um eine Straße, sondern um ein groß angelegtes städtebauliches Konzept, um den Bürgern Stadtraum zurückzugeben“, betonte Architekt Cem Arat von asp. Zuletzt mussten die ambitionierten Pläne jedoch deutlich zurückgenommen werden, sind „wir bei den baulichen Eingriffen deutlich zurückhaltend gewesen“. Dennoch sollen laut Arat „30.000 Quadratmeter entsiegelt und mehr als 1000 Bäume gepflanzt werden“.

Zahlreiche neue Querungsmöglichkeiten sollen entlang der Stadtautobahn in Zukunft für eine bessere Vernetzung der verschiedenen Stadtbezirke sorgen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ziel ist es, mehr Freiraum für Sport, Freizeit, Logistik und auch den Radverkehr zu schaffen. Ebenso sollen neue Grünflächen und vor allem auch eine bessere Verbindung der Stadtbezirke durch zahlreiche Querungsmöglichkeiten geschaffen werden. Aus „der heutigen Versiegelung mit reiner Monofunktionalität für den Verkehr sollen grüne, belebte Ränder und Platz für Gastronomie entstehen“, ergänzte Joachim Köber.

Umbau der B14 soll in fünf Phasen erfolgen

Unterteilt in fünf Phasen könnte der Startschuss an den Rändern auf der Cannstatter Straße oder auf der Seite zum Heslacher Tunnel begonnen werden. Aus Sicht von Kotz wäre das aber überhaupt nicht nötig: „Angesichts der Schulden, welche die Stadt aufgrund der leeren Kassen machen muss, müsste man das Projekt sofort stoppen.“ Und vielmehr die „Pflichtaufgaben erfüllen“. Es fehle „einfach an der Alternative“, ergänzte Michale Schrade (Freie Wähler). Den Stau einfach an den Ortsrand von Stuttgart zu verlagern sei keine Lösung.

Erstaunen über die „Radikalisierung der CDU“ über einen im Gemeinderat getroffenen Beschluss äußerte Björn Peterhoff (Bündnis90/Grüne). Zumal man „mit verhältnismäßig geringen Maßnahmen die städtebauliche Fehlplanung der 1960er und 1970er Jahre beheben könnte“. Vor allem, um die trennende Wirkung der B14 und damit eine „verbesserte Vernetzung der Stadtbezirke wieder zu schaffen“, so Hannes Rockenbauch (SÖS).

Einen Zeitplan, wann die ersten Maßnahmen umgesetzt werden könnten, gibt es bislang nicht. Frühestens Ende des Jahres soll der endgültige Rahmenplan vorgelegt werden, „aber sicher ist das noch nicht“, betonte Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne). Grundsätzlich handele es sich zwar um ein städtebauliches Projekt, bei dem es aber am Ende darum gehe, was angesichts des Verkehrs möglich sei. Denn klar sei: „Die Innenstadt muss auch weiter erreichbar bleiben.“

Umgestaltung der B14

Um den Verkehr nicht komplett zum Erliegen zu bringen, wurde das Mammutprojekt in fünf Phasen unterteilt.

Phase 1:

Zwischen Marien- und Österreichischem Platz sollen die Fahrspuren von vier auf zwei reduziert werden. Auf einen Radweg wird verzichtet, die Hauptradroute verläuft parallel in der Tübinger Straße. So könnten drei kleine Pocket-Parks und neue Querungen entstehen.

Am Leonhardsplatz sollen als Verlängerung der Kultur-Meile bis zum Gustav-Siegle-Haus deutlich mehr Freifläche, zudem neue Querungen in die Innenstadt entstehen.

In der Cannstatter Straße soll ein Hauptradweg auf der Seite zum Schlossgarten entstehen. Zudem soll die Lärmschutzwand an mehreren Stellen geöffnet und neue Querungen geschaffen werden. Auf Höhe der Heinrich-Baumann-Straße soll ein gleichnamiger Park entstehen und die Neckarstraße zur Tempo-30-Zone umgestaltet werden.

Phase 2:

Der Wilhelmsplatz soll autofrei werden. So entsteht Platz für weitere Sport-, Freizeit- und Gastronomie-Angebote. In der Unterführung könnte ein Logistik-Hub für den Liefervekehr in der City entstehen.

Phase 3:

Am Österreichischem Platz entsteht ein Aktiv-Park mit 6000 Quadratmetern Fläche. Trotz des Anschlusses an den City-Ring soll von acht auf vier Fahrspuren reduziert werden, und so grüne Freiräume entstehen.

Phase 4:

Am Gebhard-Müller-Platz soll an der Kulturmeile ein grüner Filter am Rand und durch die Verlegung der Fahrbahnen auch in der Mitte entstehen – auch für Sport und Freizeit. Durch die geplante Verlegung des City-Rings und der Sperrung der Schillerstraße kann die Unterführung für Fahrradabstellplätze genutzt werden. Zudem sollen die Bonatz-Terrassen bis zur Uhlandshöhe fortgesetzt werden.

Phase 5:

Am Charlottenplatz soll die Fläche für den Autoverkehr um 30 Prozent verringert, und für den Fuß- und Radweg sowie den öffentlichen Nahverkehr um 20 Prozent gesteigert werden. In der Unterführung soll Platz für ein Angebot für Jugendliche geschaffen werden.