Wird die aktuelle Organisationsuntersuchung auch dazu genutzt, überflüssige Arbeitsplätze zu identifizieren, um Personal im großen Stil abbauen zu können?
„Da Transparenz Vertrauen schafft“ fordern die Fraktionsgemeinschaften von SPD/Volt und Die Linke SÖS Plus sowie die Puls-Gruppe in ihrem gemeinsamen Antrag eine Berichterstattung über die seit einem Jahr stattfindende Untersuchung zur Organisationsentwicklung (OE) in der Stuttgarter Stadtverwaltung. Die Motivlage ist vornehm beschrieben, tatsächlich haben die Stadträte von am Verfahren beteiligten Beschäftigen bisher wenig Gutes über die Expertenarbeit gehört. In der vergangenen Woche soll ein Spitzentreffen mit OB Frank Nopper (CDU), Bürgermeistern und Abteilungsleitern stattgefunden haben, in der die Meinung vorgeherrscht habe, dass außer markanten Überschriften bisher wenig Vorzeigbares präsentiert worden sei.