Städtebau bei Stuttgart 21 Streit um Gleise: Stadt kontert Vorwürfe
Die Stadt Stuttgart weist die Vorwürfe der Initiatoren des Bürgerbegehrens „Bahnhof mit Zukunft“ zurück und betont, sie handele im Auftrag des Gemeinderats.
Die Stadt Stuttgart sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens mit dem Ziel die Bebauung der durch Stuttgart 21 freiwerdenden Bahnflächen zu verhindern, hatten dem Rathaus vorgeworfen, ihre Bemühungen zu missachten und vorschnell Fakten zu schaffen.