Städtebau bei Stuttgart 21 Zähe Planung im Umfeld des Hauptbahnhofs
Im Gemeinderat bricht sich der Frust über die Schwammigkeit Bahn, mit der bisher das direkt an den Hauptbahnhof angrenzende Grundstück geplant wird. Nun droht die Zeit wegzulaufen.
Im Gemeinderat bricht sich der Frust über die Schwammigkeit Bahn, mit der bisher das direkt an den Hauptbahnhof angrenzende Grundstück geplant wird. Nun droht die Zeit wegzulaufen.
Der Städtebau auf den heutigen Gleisflächen, der beginnen kann, wenn Stuttgart 21 einmal in Betrieb genommen sein sollte, droht zum nächsten Zankapfel zu werden. Mit der sich für Mitte 2027 abzeichnenden Außerbetriebnahme des Kopfbahnhofs rücken nun die direkt an den Bahnhof angrenzenden Areale in den Fokus.