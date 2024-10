Flächensparen war gestern, nun ertönt der Ruf nach mehr Flächen. Doch ein breites Bündnis, das im Südwesten dafür trommelt, hat Lücken: Warum der Städtetag nicht dabei ist.

Andreas Müller 22.10.2024 - 12:58 Uhr

Ein breites Bündnis geht an diesem Donnerstag an die Öffentlichkeit. Verbände von Handwerk, Industrie und Handel, von Bau- und Wohnungswirtschaft und Kommunen präsentieren sich dann mit einem Positionspapier. „Zukunft braucht Fläche“, ist die Erklärung betitelt, die vom Gemeindetag und vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag koordiniert wurde. Vier Redner wollen den Medien erläutern, was damit gemeint ist – Gemeindetagspräsident Steffen Jäger, ein IHK-Oberer und drei Verbandschefs. In der Landesplanung würden gerade Weichen gestellt. Da soll der Politik verdeutlicht werden, wie wichtig verfügbare Fläche sei – etwa für die Energiewende, den Wohnungsbau oder für Investitionen von Unternehmen. Das Ziel: „wohlstandswahrendes Wachstum“.