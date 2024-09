Wegen einer S21-Demo in der Innenstadt muss ein Linienbus am Montagabend im Stuttgarter Osten in die Schwarenbergstraße abbiegen. Dabei gerät der Gelenkbus dermaßen in den Knick, dass er stecken bleibt. Ein Abschleppwagen muss anrücken.

Ein Bus der Linie 42 ist am Montagabend in Stuttgart-Ost an einer Kreuzung für kurze Zeit liegen geblieben. Grund war, dass der Gelenkbus im Bereich der Ziehharmonika so stark eingeknickt war, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, ohne einen Unfall zu verursachen. Ein Abschlepper musste anrücken.

Nach Angaben des Busfahrers musste der 42er Bus wegen der S21-Demo in der Innenstadt gegen 18.15 Uhr vom Ostendplatz kommend in der Haußmannstraße nach links in die Schwarenbergstraße abbiegen. Dabei musste der Fahrer so stark einlenken, dass der Bus im Bereich der Ziehharmonika in den Knick geriet. Dadurch blieb der Bus stecken, denn aufgrund des Hinterradantriebes wäre der 42er mit seinem Heck weiter ausgeschwenkt und gegen einen in diesem Bereich geparkten Peugeot beziehungsweise gegen die dortige Ampelanlage gefahren.

Lesen Sie auch

Also kam der SSB-Abschleppdienst zum Einsatz. In der Zwischenzeit war auch der Peugeot-Fahrer bei seinem Auto angekommen und hatte es in Sicherheit gebracht. Gegen 18.30 Uhr hatte der Abschlepper den 42er wieder „geradegezogen“, so dass dieser seine Fahrt unbeschadet fortsetzen konnte. Während des Einsatzes kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.