Medienberichten zufolge will Volkswagen insgesamt 100.000 Stellen abbauen und vier Werke schließen. Welche Standorte wären betroffen?
26.06.2026 - 10:49 Uhr
Volkswagen steht offenbar vor einer weiteren, deutlich härteren Sparrunde. Nach einem Bericht des manager magazins, auf den sich mehrere Medien berufen, könnten im Konzern weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das wäre etwa doppelt so viel wie das bisher bekannte Abbauziel. Aktuell beschäftigt Volkswagen rund 657.000 Menschen. VW selbst bestätigt die Pläne nicht und verweist darauf, interne und vertrauliche Unterlagen nicht zu kommentieren.