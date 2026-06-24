Sterne-Verleihung in Frankfurt: Zwei neue Michelin-Sterne glänzen, einer ist erloschen

Das Team ist der Gewinner: Moritz Bilsing und Emilio Löffler reisten zu zweit nach Frankfurt am Main, um den ersten Stern fürs Laesâ entgegenzunehmen. Tim Striegel betont ebenfalls gleich nach der Verleihung, dass es in seinem Rutesheimer Restaurant Das Philippin nur deshalb so hervorragend läuft, weil alle Mitarbeiter „mit viel Herzblut“ dabei sind. Zusammen haben die drei jungen Köche für zwei neue Sterne am Gourmethimmel über Stuttgart und der Region gesorgt. Die Speisemeisterei bleibt nach wie vor das einzige Zwei-Sterne-Restaurant. Auch alle anderen 18 Lokale konnten ihr Michelin-Niveau halten – bis auf eines. Das Hegel Eins hat seinen Stern verloren. „Das ist schade, aber deshalb geht die Welt nicht unter“, sagt der Inhaber Jan Tomasic, der seit Dezember auf seinen ausgezeichneten Küchenchef Felix Herp verzichten muss. Dafür haben sich die Befürchtungen der Brüder Maerz von der Rose in Bietigheim nicht bewahrheitet.

Im Laesâ auf das Wesentliche reduziert Beim Laesâ hat die Michelin-Tester das „tolle Konzept“ überzeugt, schreiben sie in ihrem Guide. Den „langen massiven Buchenholztisch“, an dem die Gäste Platz nehmen, erwähnen sie als Erstes in ihrer Beschreibung, und dass sie von dort aus die offene Küche im Blick haben. Als „klar und durchdacht, auf das Wesentliche reduziert, fast schon puristisch“ loben sie die Gerichte von Moritz Bilsing und Emilio Löffler. Bodenständige Zutaten wie Rote Bete und Buchweizen, Kalbsbries und Stör, Lamm und Aubergine, Rhabarber und Ziegenmilch werden mit wenigen luxuriösen Zutaten wie Morchel, Spargel oder Kaviar geschmacklich spannend, schnörkellos und dennoch aufsehenserregend präsentiert. Wo die Köche gelernt und Station gemacht haben, soll im Laesâ keine Rolle spielen. Moritz Bilsing tauschte sein Jura-Studium gegen eine Lehre im Ein-Stern-Restaurant La Valée Verte ein, bevor er in seine Heimatstadt Stuttgart zurückkehrte. Sein Vater Andre Bilsing, ein erfolgreicher Software-Unternehmer, ist Geschäftsführer des Restaurants.

Der erste Stern muss nicht das Ende der Fahnenstange sein

Ein Familienbetrieb ist auch Das Philippin – schon seit fast 40 Jahren. Als Konditorei und Café wurde es von Tim Striegels Eltern gegründet und Ende 2024 nach einem Umbau um ein Gourmetlokal am Abend ergänzt. Ihr Sohn wusste schon als Kind, dass er Koch werden wollte. In der Ausbildung und den anschließenden Stationen arbeitet er sich vom Adler in Asperg (ein Stern) über Alexander Herrmann (zwei Sterne) bis hin zu Claus-Peter Lumpp (drei Sterne) hoch. Als klassisch, modern beschreibt er seine Küche. Die Gäste bekommen Haute Cuisine, viele Zutaten auf dem Teller, die perfekt harmonieren und spektakulär angerichtet sind – wie ein schwäbisches Onsen-Ei in einer Béchamelsauce mit Blattspinat, Lila-Kartoffel-Gnocchi und Trüffel. Über seinen „ersten Stern“ freue er sich sehr, erklärt der 25-Jährige nach der Preisverleihung, als ob er damit noch nicht an seinem Ziel angekommen sei: „Es ist eine schöne Anerkennung.“

Als Bestätigung für „alle Mitarbeiter, die an einem Strang ziehen“, bezeichnet auch Michael Huppert, die mittlerweile achte Auszeichnung in Folge für sein Stuttgarter Restaurant Hupperts. Er freue sich jedes Jahr aufs Neue über den Michelin-Stern. Die Verleihung konnte er nicht verfolgen, das Lokal im Süden der Stadt war am Dienstagabend ausgebucht. Sein Anspruch sei es, jeden Gast zu überzeugen und nicht nur die Testesser, denn sie würden das Restaurant tragen. Fabian Heldmann vom Zauberlehrling im Bohnenviertel war schon vor dem Beginn der Verleihung „guter Dinge, dass wir den Stern verteidigen“. Als er 2019 zum ersten Mal auf die Bühne gerufen wurde, habe er noch Lampenfieber gehabt. Mittlerweile sei er selbstbewusster geworden. Zufriedene Gäste sind für ihn ebenfalls „das Wichtigste“, wobei er „die Anziehungskraft“ des Michelin-Sterns zu schätzen weiß.

Felix Herp musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, Jan Tomasic und das Hegel Eins haben daraufhin den Stern verloren. Foto: Max Kovalenko

In Stuttgart haben die Wielandshöhe, das Délice, das 5 und das Restaurant im Hotel zur Weinsteige ihren Stern bestätigt. Im Rems-Murr-Kreis bleiben Bernd Bachofer, Nico Burkhardt, Michael Oettinger, Joannis Malathounis und Cédric Staudenmeyer spitze. Das Schloss Filseck und die Burg Staufeneck im Kreis Göppingen sind weiterhin mit einem Michelin-Stern gekrönt. Im Kreis Böblingen haben Franz Feckl und Erik Metzger von der Krone in Waldenbuch die Tester wieder überzeugt. Die Schwabenstube vom Hotel Adler in Asperg sowie das Lamm in Rosswag bieten nach Ansicht der Inspektoren nach wie vor „eine Küche voller Finesse“ und sind „einen Stopp wert“. Und sogar das angekündigte Ende vom Restaurant Maerz in Bietigheim-Bissingen am bisherigen Standort hat sie nicht davon abbringen lassen, es zum neunten Mal in Folge mit einem Michelin-Stern auszuzeichnen.

Jan Tomasic tröstet sich über den Verlust fürs Hegel Eins damit hinweg, dass „der Stern keine Eintagsfliege“ war. Immerhin hängen drei Plaketten an der Eingangstüre des kleinen Restaurants im Stuttgarter Volkskundemuseum. Nach „dem Rock'n Roll“ der vergangenen Monate hat er die Küche mit der iranischen Köchin Zahra Tibashi und Tim Hackenberg, dem früheren Souschef von Felix Herp, mittlerweile neu aufgestellt. Seit wenigen Tagen servieren die beiden ihr levantinisch-persisches Sommermenü.