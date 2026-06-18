Die Unterzeichnung des Iran-Abkommens erfolgte überraschend an einem geschichtsträchtigen Ort – ist es eine Kapitulationserklärung der Weltmacht USA?

Die Unterzeichnung des Iran-Abkommens im Schloss von Versailles kam überraschend und wirkte ziemlich improvisiert: Direkt auf der Tischdecke - weiß mit goldenen Blättern - unterzeichnete US-Präsident Donald Trump seinen "Deal" mit Teheran. Die zwei Seiten des Rahmenabkommens wirkten, als seien sie frisch aus dem Drucker gekommen. Trump saß in dem Schloss am blumengeschmückten Tisch im Kerzenschein zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte, die anschließend beide applaudierten.

Unsere Empfehlung für Sie Anstehende Öffnung Hier liegen die Minen in der Straße von Hormus Die iranischen Revolutionsgarden warnen vor Seeminen in der Straße von Hormus und empfehlen eine Ausweichroute in ihrer direkten Reichweite. "Sehr gut, bravo, guter Job", lobte Macron den US-Präsidenten nach der Unterzeichnung am Mittwochabend. Die Zeremonie war auch deswegen ungewöhnlich, weil die Gegenseite fehlte. Der iranische Präsident Massud Peseschkian unterzeichnete das Abkommen seinerseits in Teheran, an seinem Schreibtisch unter den Porträts der drei Ajatollahs, des amtierenden obersten Führers des Irans, Modschtaba Chamenei, und seiner beiden Vorgänger. Auf den offiziellen Fotos hält der iranische Präsident das Dokument mit grimmigem Gesichtsausdruck in die Kamera.

Pixeliges Foto von der Trump-Unterschrift in Versailles – allerdings nicht im historischen Spiegelsaal. Foto: AFP

Iran unterzeichnet Abkommen nicht in Präsenz

Zuvor hatte Trump noch erklärt, dass es eigentlich unter seinem Niveau sei, eine bloße Absichtserklärung zu unterschreiben. Geplant war zunächst eine Unterzeichnung des Rahmenabkommens durch US-Vizepräsident JD Vance und den iranischen Chefverhandler Mohammed Bagher Ghalibaf in der Schweiz. Erste Gespräche zu der genaueren Ausgestaltung des Abkommens sollen nun bereits ab Freitag in der Schweiz beginnen.

Nach Trumps Darstellung könnte das Abkommen der erste Schritt zu einer Friedenslösung "für die gesamte Region" sein. Wenn es funktioniere, sei er "ein Genie" - und wenn nicht, "dann ist es der Fehler des Vizepräsidenten", hatte Trump dazu gesagt.

Die markigen Sprüche rund um die Unterzeichnung und die relativ vagen Vereinbarungen nähren allerdings Zweifel. "Wenn sie sich nicht benehmen, dann werden wir sie in Grund und Boden bomben", wiederholte Trump mehrfach bei seiner Pressekonferenz zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Evian am Mittwoch. Der iranische Chefunterhändler wertete das Abkommen als ein "Dokument des Scheiterns für die USA".

Baldiger Kriegseinsatz für das Minenjagdboot „Kiel“? Foto: Marcus Golejewski/dpa

Iran fordert Maut in der Straße von Hormus

Außerdem wurde bekannt, dass Iran nach einer Übergangszeit von 60 Tagen Maut oder „Service-Gebühren“ von Schiffen in der Straße von Hormus verlangen will. Verhindert werden könnte das wohl nur noch mit Militärkonvois und einer internationalen Marine-Mission, unter Umständen auch mit Beteiligung der Bundeswehr.

Trump hatte sich beim G7-Gipfel ausgiebig selbst für das Abkommen gelobt - und hatte zudem viel kriecherische Anerkennung von den übrigen Staats- und Regierungschefs erhalten. Von Merz bekam Trump ein Deutschland-Trikot mit der Spielernummer 47 geschenkt.

Die Kollegen hatten dabei aber durchaus Hintergedanken. Sie wollten die Gunst der Stunde nutzen, um Trump mit Blick auf den Ukraine-Krieg wieder an Bord zu bekommen. Dort droht auch durch europäische Gelder in Höhe von 90 Milliarden Euro eine gefährliche Eskalation statt einer Verhandlungslösung.

Eskalation in Moskau: Frau mit Blume beim Verlassen eines Einkaufszentrums. Foto: AFP

Merz fordert „militärische Stärke“ in der Ukraine

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) drückte es auf seine ganz spezielle Art so aus: "Ich habe Präsident Trump gesagt: Du siehst an diesem Beispiel, dass eine klare militärische Stärke in der Lage ist, diplomatische Lösungen herbeizuführen". Wenn dasselbe auch für die Ukraine gelte, dann gebe es "an zwei kritischen Stellen in der Welt die Chance, dem Frieden etwas näher zu kommen", fügte er hinzu. Ungeachtet der Tatsache, dass sich die USA mit dem Islamabad-Abkommen oder „Versailler Vertrag“ nach Auffassung von Beobachtern so schwach wie nie zeigen. Man darf sich getrost auch fragen, ob Merz eigentlich die russische Atomwaffendoktrin kennt.

Spott und Anspielungen auf Versailler Vertrag für Donald Trump

Die Unterzeichnung des Abkommens am Rand eines Abendessens in dem pompösen Schloss bei Paris zog natürlich auch einigen Spott und Anspielungen auf den Vertrag von Versailles nach sich, der den Ersten Weltkrieg beendete und dabei Bedingungen schuf, die zur Entstehung des Zweiten Weltkriegs beitrugen.

Ob mangelnde historische Sensibilität bei Trumps spontaner Unterzeichnung eine Rolle gespielt hat, darüber kann nur spekuliert werden. Für Trump bedeutet Versailles vor allem Glanz und Glamour, wie er in Evian mehrfach betonte. "Da gibt es eine Menge Gold, das will ich mir ansehen", sagte er. Es sei dort "kein Blattgold, sondern echtes Zeug".

Deutsche Delegation bei der Unterschrift unter den Versailler Vertrag im Juni 1919. Foto: imago/United Archives International

Spiegelsaal von Versailles im Juni 1919

Das Essen mit den Macrons, das erst um 23.00 Uhr in Versailles begann, fand allerdings nicht im Spiegelsaal des Schlosses statt, wo der Vertrag von Versailles im Juni 1919 unterzeichnet worden war, sondern in einem vergleichsweise nüchternen Dekor. Macron hatte - nach Kritik an seiner hofierenden Haltung gegenüber Trump - eigens betont, dass es sich nicht um ein Galadiner handelte.

Trump seinerseits sah sich wenige Stunden nach der Zeremonie schon wieder genötigt, Kritik an dem Iran-Abkommen zurückzuweisen. Und dabei fand er auch wieder zu seinen alten Umgangsformen mit politischen Gegnern zurück. Denjenigen, die das Abkommen schlecht redeten, rief er via seiner Online-Plattform zu: "Diese Dummköpfe, die finden, dass ich nicht hart genug mit dem Iran war, (...), sind entweder neidisch, schlechte Menschen oder dumm".

Minenräumung in der Straße von Hormus

Ob das Iran-Memorandum als „Islamabad-Abkommen“ oder „Farce von Versailles“ in die Geschichte eingeht, muss sich noch zeigen. Nach Aussage von Reedereien könnte die Minenräumung und Öffnung in der Straße von Hormus jedenfalls noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Manche halten den Vertrag für einen „großen Wurf“ – andere verweisen darauf, dass es mit Trumpschen Waffenstillständen in Gaza, im Libanon und anderswo bislang oft nicht weit her gewesen ist.