Die Unterzeichnung des Iran-Abkommens erfolgte überraschend an einem geschichtsträchtigen Ort – ist es eine Kapitulationserklärung der Weltmacht USA?
18.06.2026 - 15:17 Uhr
Die Unterzeichnung des Iran-Abkommens im Schloss von Versailles kam überraschend und wirkte ziemlich improvisiert: Direkt auf der Tischdecke - weiß mit goldenen Blättern - unterzeichnete US-Präsident Donald Trump seinen "Deal" mit Teheran. Die zwei Seiten des Rahmenabkommens wirkten, als seien sie frisch aus dem Drucker gekommen. Trump saß in dem Schloss am blumengeschmückten Tisch im Kerzenschein zwischen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte, die anschließend beide applaudierten.