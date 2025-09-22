 
Straßenbau in der Region Stuttgart B10, A8, A81: diese Projekte geraten auf die lange Bank

1
Der A-8-Albaufstieg soll schon seit Jahren ausgebaut werden. Nun ist das Vorhaben wieder in Frage gestellt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Bund friert wegen fehlender Mittel mehrere große Straßenbauprojekte in der Region Stuttgart ein – darunter den Albaufstieg der A8 und den Ausbau der A81.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Wegen einer Finanzierungslücke tritt der Bund beim Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen auf die Bremse. Selbst Vorhaben, die teilweise seit Jahrzehnten in der Planung sind und für die auch schon Baurecht vorliegt, drohen nun wieder auf die lange Bank geschoben zu werden. Betroffen sind davon auch drei große Projekte in der Region Stuttgart. Die Verärgerung in der Landespolitik und bei Verbänden darüber ist groß.

 

Drei Großprojekte in der Region Stuttgart betroffen

Laut einer unter CDU-Parlamentariern kursierenden Liste, die unserer Redaktion vorliegt, trifft das den lange geplanten neuen Albaufstieg der A8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (Landkreis Göppingen) ebenso wie die den Ausbau der A81 zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart. Im Bereich der Bundesstraßen ist die Verlegung der B10 bei Enzweihingen derzeit nicht gesichert. Für diese und weitere Projekte in Baden-Württemberg, die fest vom Bund eingeplant waren könnte „auf Basis der aktuellen Finanzplanung keine Baufreigaben erteilt werden“, heißt es in dem Papier.

